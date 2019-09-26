В Украине снова заговорили о легализации оружия: что придумали и есть ли угрозы

/ Фото: Pixabay

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Тема легализации огнестрельного оружия в Украине – одна из тех, которые постоянно всплывают в информационном пространстве и в отечественном политикуме. Новый политический сезон не обошелся без законопроекта, который должен урегулировать все вопросы, связанные с оружием. Такой документ подали депутаты от партии "Слуга народа", а учитывая возможности партии власти, можно ожидать, что законопроект очень скоро примут. Сайт "Сегодня" разбирался, что предлагают в проекте закона об оружии, какие изменения грядут и насколько этот вопрос актуален сейчас.

Что предлагается в законопроекте

Начнем с опровержения мифов – в обществе не прекращается спор о легализации огнестрела, но по факту огнестрельное оружие в Украине легально (если мы говорим об охотничьем оружии), хотя процесс его приобретения достаточно муторный и бюрократический. В принципе, каждый гражданин, который достиг 18 лет, имеет право приобрести холодное, пневматическое и охолощенное (предназначенное для имитации выстрела) оружие, с 21 года можно купить охотничье гладкоствольное оружие, а с 25 лет – охотничье нарезное. Недоступным для людей остается получение короткоствольного нарезного оружия, т.е. пистолетов, револьверов и т.д. И как раз по этому поводу до сих разгораются нешуточные дискуссии, ведь именно короткоствольное нарезное оружие хорошо использовать для самозащиты. Но противники легализации такого типа оружия опасаются, что после того, как каждый сможет купить себе пистолет, в стране воцарится беззаконие.

Помимо этого, сейчас в Украине нет законодательства, которое бы урегулировало оборот гражданского оружия. Так, практически все виды оружия подлежат лицензированию, что регламентируется приказом Министерства внутренних дел, но более детальных норм в законах нет. Оборот гражданского огнестрельного оружия законодательно урегулирован во всех Европейских странах и в большинстве стран постсоветского пространства, например, в Беларуси, Молдове, Литве и т.д.

Так как в Украине законодательство об оружии отсутствует и легально использовать его в целях самозащиты люди не могут, в стране увеличивается количество нелегальных стволов, которые нигде не зарегистрированы.

Стоит понимать, что оборот гражданского оружия и просто оборот огнестрельного оружия – это разные вещи. Мы уже упоминали, что оружие в целом в Украине легально, но все это не в контексте самозащиты. А вот понятие гражданского оружия включает покупку, хранение и применение разных типов оружия для самозащиты.

Предложенный законопроект, как предполагается, разрешит украинцам приобретать короткоствольное нарезное оружие (пистолеты, револьверы), споры о котором тянутся вот уже не одно десятилетие.

Андрей Вознюк, адвокат АО "Клочков и партнеры" в комментарии сайту "Сегодня" рассказывает, что по данным "Украинской ассоциации владельцев оружия", по состоянию на начало 2019 г. в свободном обращении в Украина находилось более к 5 млн единиц только "легкого" незарегистрированного огнестрельного оружия, и эта цифра продолжает расти с каждым днем.

"Еще хуже и намного опаснее ситуация с так называемым "тяжелым" вооружением (гранаты, пулеметы и т.д.), учитывая количество такого оружия, которое с того же востока страны попадает на рынок. В то же время, ситуация с добровольной сдачей оружия обстоит так, что граждане приносят в органы МВД от 1000 до 2000 единиц оружия каждый год", – говорит Вознюк.

Действительно, ситуацию усугубляет и то, что из зоны боевых действий на Донбассе в последнее время попадает очень много не только нелегального оружия, но и различных боеприпасов, а в новостях появляются сюжеты о трагических ЧП с боевыми гранатами вдали от линии фронта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас по информации МВД в Украине зарегистрировано 1,3 млн единиц огнестрельного оружия, а вот случаев, когда оружие было использовано (в том числе и по неосторожности), очень мало: так среди всего количества преступлений, преступления с использованием огнестрельного оружия составляют всего 0,00006%.

"Нормативные акты МВД Украины, регламентирующие оборот огнестрельного оружия в государстве, фактически дублируют основные положения бывшего советского законодательства. Подавляющее большинство норм являются теперь анахронизмом и не регламентирует даже устоявшихся общественных отношений в сфере оборота оружия. Так, до сих пор отсутствует единый государственный реестр владельцев оружия, не определены правовые основания деятельности стрелковых спортивных организаций, нет какой-либо классификации современного оружия и тому подобное", – отмечается в пояснительной записке.

Именно поэтому, одно из главных изменений, которое предусматривает законопроект – это создание в Украине Единого государственного реестра гражданского оружия, которым будет заведовать Министерство юстиции. В реестр будут вноситься данные о самом оружии, его идентификационные номера, результаты проверок и т.д.

Также документ определяет категории гражданского оружия и боеприпасов:

первая категория – это пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента до 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон "Флобера" калибра до 4,5 мм и боеприпасы к нему; газовое оружие; луки и арбалеты с силой натяжения тетивы не более 40 кг; другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте.

вторая категория – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента более 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон "Флобера" калибра более 4,5 мм и боеприпасы к нему, луки и арбалеты, не отнесенные к первой категории.

третья категория – длинноствольное огнестрельное нарезное, комбинированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

четвертая категория – короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему; короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боеприпасами, снаряженными эластичными метательными элементами менее смертельного действия и боеприпасы к нему.

Оружие первой категории можно будет использовать без разрешительных документов, а вот оружие со второй категории и выше необходимо будет зарегистрировать. Также в законопроекте утвержден целый список оружия, которое запрещено для гражданского использования – это, например, автоматическое огнестрельное оружие, огнестрельное оружие, которое внешне имитирует другие предметы, и др.

В документе прописано, что граждане Украины, достигшие 16 лет, и юридические лица, руководителями которых являются совершеннолетние лица, имеют право приобретать в собственность и отчуждать гражданское оружие и боеприпасы первой категории. Граждане Украины и юридические лица имеют право приобретать в собственность и отчуждать гражданское оружие и боеприпасы второй, третьей и четвертой категории на основании разрешительного документа.

Удостоверение на владение оружием будет выдаваться на 5 лет, а право на получение разрешительного документа второй, третьей и четвертой категории будет у дееспособных, психически здоровых граждан, не имеющих судимостей, в частности, за преступления против основ национальной безопасности Украины; тяжкие и/или особо тяжкие умышленные преступления против жизни или здоровья лица, независимо от квалификации по статьям Уголовного кодекса; преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности; преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Граждане, которые намерены приобрести оружие впервые, должны будут пройти курсы подготовки владельцев оружия, и после их окончания предоставить соответствующую справку в орган Национальной полиции.

После прекращения действия разрешительного документа все имеющееся оружие и боеприпасы соответствующей категории подлежат изъятию у владельца на основании мотивированного решения суда в порядке, определенном для платного изъятия имущества.

Те, у кого будет право владеть и использовать оружие, смогут применять его для защиты себя или других лиц от уголовных правонарушений или покушения на их совершение, для защиты своего имущества и имущества других лиц, для задержания лица, совершающего уголовное преступление, или непосредственно после совершения уголовного преступления или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении, и т.д.

Насколько актуален этот вопрос

Эксперты говорят, что сейчас эта тема актуальна как никогда. Ведь ситуация, когда оборот оружия вообще не урегулирован законом, является юридически неприемлемой. Об этом, в частности, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал адвокат Вадим Володарский из адвокатского объединения "Кредо".

"Вопрос на данный момент актуален, поскольку обычные граждане оказываются безоружны перед криминалом. Тот, кто изначально планирует преступление, не остановится перед нелегальным приобретением оружия. А обычный гражданин, формально имея право на необходимую оборону, не имеет ничего, что можно было бы ему (преступнику) противопоставить. То есть гражданин законопослушный заведомо в худшем положении по сравнению с преступниками. Или, в лучшем случае, имеет возможность защищаться дома, но лишен таковой на улице", ­– поясняет Володарский.

Соавтор законопроекта и администратор движения владельцев оружия "Твій голос вплине" Сергей Кримец говорит, что что вопрос собственной безопасности всегда был, есть и будет актуальным для каждого украинца. По его словам, ориентировочное время прибытия наряда полиции на место происшествия может составлять до 10 минут – в черте города, и до 40 минут – в сельской местности. А чаще всего оно значительно больше, не говоря уже о том, что иногда полиция просто не приезжает на вызов. Именно поэтому оружие нужно, чтобы иметь шанс все же дождаться полицию живым.

"Гражданское оружие не является заменой правоохранительным органам, но и полностью перекладывать ответственность за свою жизнь, здоровье, собственность на них – ошибка, которая может дорого стоить. Следует очень четко понимать, что в момент опасности полицейского не будет рядом", – говорит эксперт.

Кримец поясняет, что сегодня весь оборот оружия в Украине регулируется подзаконными актами, в частности, МВД, в основе которых нет ни одного действующего закона, а некоторые из них прямо противоречат требованиям Конституции.

"Де-факто имеем позорную судебную практику привлечения граждан к уголовной ответственности по статье 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет – Ред.) за нарушения по факту не существующего, не установленного никаким Законом Украины порядка владения оружием (по которым в настоящее время в Украине осуждено более 50 000 человек). Такое положение дел имеем с 2007 года. И вопрос законодательного урегулирования оборота оружия давно назрел", ­– добавил Кримец.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма рассказывает, что, если говорить об опросах, только около 10-15% населения поддерживают вопрос свободной продажи оружия. Но эти 10-15% – это пассионарная часть общества, готовая активно отстаивать свои права, поэтому может казаться, что их гораздо больше, чем пассивного большинства противников либерализации. Также он называет главные факторы, которые сформировали запрос на легализацию оружия.

"Запрос на безопасность. Несмотря на то, что МВД последние два года демонстрирует снижение статистики по количеству преступлений ориентировочно на 7-10% ежегодно, социологические опросы показывают другие данные. Так, около 55% киевлян в 2018 году заявили, что они чувствуют угрозы собственной жизни. Оружейное лобби. Оружие – это не дешевое удовольствие, даже экономварианты себе могут позволить люди с не менее, чем средними доходами. В то же время, в Украине живет много людей, поэтому может показаться, что либерализация продажи может дать огромные прибыли тем, кто производит оружие. Хоплофилия. Части людей просто нравится иметь оружие, независимо от того, есть ли реальные угрозы их жизни, или нет", – говорит эксперт.

Что будет с уровнем преступности в стране

Адвокат и автор учебника "Огнестрельное оружие: современное состояние оборота в Украине" Алексей Меше в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что закон об оружии необходимо было принять еще в 1991 г. Он добавляет, что огнестрельное оружие в Украине легализовано, но, к сожалению, только на уровне подзаконного акта – инструкции Министерства внутренних дел Украины.

"Не секрет, что люди имеют на руках оружие, часть такого оружия оформлена легально, а другая – нет. В основном нелегальное оружие есть у преступников и представителей криминалитета. Такие лица, в зависимости от их преступной специализации, используют оружие. Его используют для запугивания, угроз и физической ликвидации лиц", – говорит Меше.

Он поясняет, что таким людям не нужно легальное оружие, потому что тогда преступники станут жертвами, а те граждане, у которых будет оружие, потеряют статус жертв и смогут дать отпор. Адвокат добавляет, что если такой законопроект будет принят, то со временем количество преступлений снизится, правда, может возрасти смертность во время преступлений.

Богдан Петренко в свою очередь поясняет, что на самом деле у нас нет примеров, когда введение оружия способствовало бы снижению числа преступлений. В большей степени это зависит от других факторов, не столько силовых, сколько социально-экономических. Именно поэтому, вряд ли стоит ожидать существенного изменения криминогенной ситуации в Украине от легализации.

"Скорее всего, оружие будут покупать в основном те, кто уже его имеет. В то же время, это не снизит и количество нелегального оружия (украинцы не сдавали его раньше, не будут легализировать и сейчас). Еще одно: даже если допустить, что значительная часть населения обзаведется оружием, это не заставит криминальных элементов искать легальные способы заработка. Они видоизменятся вместе с обществом. Поэтому часть из них обзаведется более мощным оружием и будет нападать более жестоко. А другая часть, для которой существуют "красные линии" по убийству людей, будет нападать на тех, у кого точно нет оружия – пенсионеров и детей. Фактически, легальное оружие увеличивает ощущение (но только ощущение) безопасности в индивидуальном измерении, но увеличивает опасности в общегражданском измерении", ­– отметил Петренко.

В то же время, соавтор законопроекта Сергей Кримец говорит, что опыт стран, где законом урегулировано право на оружие для самозащиты, свидетельствует об уменьшении уровня преступности. После принятия законов, которые позволили гражданам владеть оружием самозащиты, число тяжких и особо тяжких преступлений падало в разы.

"Следует понимать, что зарегистрированное оружие не используется для совершения умышленных преступлений. Сделать выстрел из своего оружия — это то же самое, что оставить свои паспортные данные на месте преступления. Принятие закона об оружии на практике воплотит конституционный принцип, согласно которому граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Сейчас же мы имеем "касты" людей, которым "можно": депутатов, награжденных огнестрельным оружием, сотрудников правоохранительных органов, которым закон про Нацполицию разрешает иметь средства личной защиты даже после увольнения из органов, и всех остальных — кому "не на часі", — говорит Кримец.

По его утверждению, кроме установления единых для всех правил доступа к средствам самозащиты, принятие закона приведет к открытию и развитию по всей стране сети заведений (школ, тиров, клубов, стрельбищ и др.) для подготовки владельцев оружия, что создаст дополнительные рабочие места.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

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