Осень близко: почем школьная форма и набор всего необходимого для первоклассника

Месяц остался до момента, когда в школьных коридорах прозвучит первый звонок — у родителей осталось совсем немного времени на приобретение экипировки для будущих учеников. "Сегодня" посчитала, во сколько обойдется полный "боекомплект" первоклассника, и узнала, как можно сэкономить.

На каждый день

Сегодня собрать ребенка в школу можно вовсе не выходя из дома, купив все онлайн. В этом году школьный гардероб для мальчика обойдется немного дороже, чем для девочки. За мужской вариант школьной формы придется выложить в среднем 1930 грн. Так, самая дешевая синтетическая рубашка будет стоить от 90 грн, а импортная из натуральных тканей — приблизительно 780 грн. В среднем оптимального качества хлопковая рубашка обойдется в 200 грн, галстук — 100 грн, а костюм (брюки, пиджак) — около 700 грн. За 330 грн можно найти вполне приличные черные джинсы. Туфли из искусственной кожи можно взять за 600 грн, кожаные будут стоить в два-три раза дороже.

Женский гардероб в среднем обойдется в 1710 грн. Разницу с мужским в 200 грн объяснить легко — девочковый ассортимент в несколько раз больше, за счет чего цены пониже. Так, блузку с кружевным воротником можно легко найти за 250 грн, черную плиссированную юбку — за 270 грн, "французский" пиджак из синтетики — 350 грн, а черные джинсы — за 300 грн. Самой дорогой покупкой для школы традиционно станет обувь — удобные туфли из кожзама для первоклашек стоят от 500 грн. Ну и финальный штрих красоты — два белых банта на резинке — будут стоить по 20 грн за штуку.

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Спорт и канцелярия

Не обойтись в первом классе и без спортивной формы. В этом сегменте средние цены и для мальчиков, и для девочек практически одинаковы — спортивный костюм обойдется в 400 грн, и еще столько же — кроссовки.

Следующая статья расходов к школе — это канцтовары. В этом году сетевые маркеты предлагают простенькие 12-листовые тетради по 1 грн за штуку или же с разноцветной обложкой за 4—7 грн. Цены на дневники колеблются от 10 до 70 грн в зависимости от твердости обложки, красочности и верстки. Альбом для рисования стоит от 8 до 40 грн в зависимости от количества листов и способа крепления страниц. За пенал из мягкой ткани придется заплатить 70 грн, а каркасный с резинками для школьных принадлежностей можно купить за 150 грн. Ручки будут стоить около 7 грн за штуку, ластик — 3—15 грн., а линейка — 11—23 грн. А вот набор цветных карандашей обойдется в 9—45 грн. За набор гуаши из 6 цветов придется выложить 50 грн, из 12 цветов — 140 грн. Дешевле будет стоить акварель — 20 грн за набор из 10 цветов. А вот чтобы упаковать все это добро, не обойтись без рюкзака: самый простенький будет стоить 350 грн, а ортопедический из непромокаемой ткани — 1000 грн.

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Как сэкономить

Существенно урезать траты можно, если обратить внимание на б/у вещи. На сервисах онлайн-объявлений родители продают одежду выросших из нее детишек. Например, блузку для девочки здесь можно приобрести всего за 50 грн, а джинсы для мальчика — за 100 грн. Иногда на этом же портале школьное обмундирование и вовсе раздают бесплатно — оплатить придется только доставку (40—70 грн по стране).

Школьный набор обойдется дешевле, если покупать товар заранее.

"Часть вещей я покупала еще весной на скидках. Хлопковые рубашки мне удалось купить по 150 грн за штуку. Сейчас же спрос на них выше, и стоят они уже по 300 грн", — рассказала нам мама будущего первоклассника Юлия Никитина.

Она же советует присмотреться к вещам из прошлогодних коллекций:

"На них обычно есть скидки —я купила рюкзак за 270 грн, такие же, но этого года, продают по 700—800".

Кроме того, многие родители кооперируются и покупают вещи оптом прямо у производителя, чтобы избежать наценки магазина. Популярен и массовый пошив детских вещей на заказ.

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В вышиванке на День знаний: выбор и стоимость

Уже который год украинцы наряжают первоклашек ко Дню знаний в вышиванки. Тренд обещает остаться и в этом году, ведь спрос на детскую национальную одежду по-прежнему высокий. Но в зависимости от качества материала и сложности вышивки цены на вышиванки сильно разнятся. Например, самая бюджетная синтетическая сорочка с машинной вышивкой обойдется родителям приблизительно в 150—290 грн. Интернет-маркеты предлагают и вышиванки из хлопка. Они оцениваются чуть дороже — 530—700 грн за одну рубашку.

А вот льняная сорочка с ручной вышивкой может стоить серьезных денег. В онлайн-магазинах за такую вещь просят около 2500—3000 грн. Впрочем, на местных рынках можно найти и дешевле — народные умелицы продают детские вышиванки похожего качества и за 1,5—2 тысячи грн.

В то же время родители вполне могут сэкономить на национальном наряде, выбрав для ребенка обыкновенную футболку, украшенную народными узорами. Их предлагают практически в каждом интернет-магазине, а цены на них весьма демократичны и стартуют всего от 50 грн.

От 150 до 3000 грн. Фото: С. Ревера