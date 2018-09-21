Осень по космическому календарю: погода на выходных резко испортится

В эти выходные, субботу и воскресенье 22 и 23 сентября, вместе с осенним равноденствием, в Украину придет осень. С запада страны, а затем через центр и на юго-восток, – потянутся дождевые тучи. А температура воздуха днем снизится на 10-12 градусов. Об э том сообщило в украинском Гидрометцентре.

Так, в субботу, 22 сентября, дыхание холодного фронта ощутят на себе западные области Украины. Туда придут дожди, местами возможны грозы. А температура воздуха резко снизится до +14-17 градусов. На остальной территории страны все еще будет удерживаться теплая и сухая погода. Местами будет до +28 тепла. Но к ночи холодный фронт быстро "продавит" себе путь на восток страны.

Уже в воскресенье, 23 сентября, когда наступит осеннее равноденствие, в Украину придет настоящая осень. Синоптики предупредили о резком перепаде температуры: там, где в субботу было +25-27 в воскресенье будет всего +15-17. Дожди, погоняемые холодным воздухом, продвинутся дальше в центр, на север и восток Украины. А на западе страны, хоть и будет солнечно, но все же по-осеннему прохладно – днем будет всего до +17, а ночью температура опустится местами всего до +6 градусов.

Напомним, мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.