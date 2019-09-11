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Осень пришла, а на улице почти +30: синоптики порадовали прогнозом погоды

11 сентября, 09:09

Сентябрь продолжает приятно удивлять украинцев – погода сегодня будет очень хорошей

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине настоящая летняя погода – практический по всей территории страны температура воздуха будет приближаться к отметке в 30 градусов и везде солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях будет сухая и солнечная погода, температура воздуха от 25 до 28 градусов.

В Киеве солнечно и приятные 26-28 тепла.

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На юге будет еще немного теплее – до +29 и тоже без осадков.

В тренде
Осень пришла, а на улице почти +30: синоптики порадовали прогнозом погоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

А пока в Украине никак не отступит летняя погода, на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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погода синоптики прогноз погоды осень

Источник: Сегодня

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