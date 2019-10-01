Осенью число ДТП при участии детей растет: озвучена статистика

В сентябре число аварий с участием детей до 18 лет вырастают в полтора раза с хвостиком

Фото из открытых источников

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С началом учебного года количество ДТП только возрастает. Елена Лукашевич – директор, главный врач КНП "Киевский городской центр общественного здоровья" исполнительного органа Киевского городского совета, рассказала, что в столице аварии с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов, по сравнению с летом вырастают на 40%.

"Количество ДТП, произошедших при участии детей до 18 лет, вырастают на 60% в сентябре. ДТП с пострадавшими, произошедшие по вине детей, вырастают на 20-25%", – отметила Лукашевич.

Эксперты поясняют, что проводится немало тренингов и программ для взрослых и детей, которые помогают научиться соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации. Родители, учителя и члены родительских комитетов могут обратиться в полицию, чтобы представители пришли к их детям в школу и провели несколько уроков о правилах дорожного движения.

Напомним, новости "Сегодня" писали, как часто в Украине пешеходы гибнут в ДТП и назвали пугающие цифры .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "ДТП с пешеходами: кто оказывается жертвами и как обезопасить города".

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