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В Украину придут четыре вируса гриппа: в МОЗ рассказали, что будет с вакцинами

19 августа, 11:14

Виталий Андроник Виталий Андроник

Три фармкомпании готовы ввезти в Украину новые вакцины против гриппа

МОЗ советует украинцам вакцинироваться от гриппа, так как в паре с коронавирусом вирус гриппа может стать агрессивнее. В Украину готовы поставить вакцины против гриппа три компании. Обычно они появляются в аптеках в октябре-ноябре. Будут ли вакцины в этом году раньше, производители пока не подтвердили, рассказала сайту "Сегодня" Оксана Артемчук, начальница отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сезоне 2020–2021 годов в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа:

  • вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

  • вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

  • вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

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    вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцину против гриппа в Украину доставят раньше – в августе-сентябре. У Оксаны Артемчук такой уверенности нет.

"Мы написали производителям вакцин официальные письма с просьбой сообщить сроки поставки и запланированное количество, чтобы мы знали, сколько вакцин будет доступно в новом эпидемическом сезоне. Пока информацию мы не получили. Но учитывая предыдущий опыт, то вакцины приезжают обычно в октябре-ноябре. Возможно, в этом сезоне они будут раньше, но пока официальных сообщений мы не получили", – прокомментировала Оксана Артемчук.

В Украине на 25 июля зарегистрировано четыре вакцины против гриппа, отмечает Оксана Артемчук. Это "Ваксигрипп тетра" (Франция), "Джиси Флю" (Южная Корея), "Инфлувак" (Нидерланды) и "Инфлуенза ваксин" (Китай).

Существуют трехвалентные и четырехвалентные вакцины. Новые четырехвалентные вакцины защищают от всех четырех штаммов гриппа, которые по прогнозам ВОЗ будут циркулировать в следующем сезоне. Сейчас проходит регистрацию четырехвалентная вакцина "Инфлувак тетра" (Нидерланды) и уже зарегистрирована "Джиси флю квадривалент". То есть, плюс две вакцины могут быть в Украине.

Но не все зарегистрированные вакцины будут ввезены в Украину.

"По украинскому законодательству, ввозится могут только те вакцины, которые успешно прошли экспертизу внесения изменений в штаммовый состав. Экспертиза завершена для вакцины "Ваксигрипп тетра" и продолжается для вакцин "Инфлувак" и "Джиси Флю" по состоянию на 31 июля. Это означает, что производители собираются ввозить данные вакцины. Что касается четвертой вакцины "Инфлуенза ваксин" – производитель не подавался на процедуру изменения штаммового состава", – рассказала Оксана Артемчук.

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Процедура внесения изменений в штаммовый состав – обязательная для вакцины против гриппа. Это связано с тем, что каждый год штаммовый состав вакцин изменяется согласно рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина против гриппа – платная, поскольку не закупается за счет Госбюджета. Но прививаться от гриппа каждый сезон рекомендуется тем, кто работает с людьми, и пожилым. Вакцину можно свободно купить в аптеке и вакцинироваться у своего семейного врача после осмотра или в частной клинике.

Напомним, ранее Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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Источник: Сегодня

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