ВСУ получили 10 обновленных танков: опубликованы фото

Танк Т-64 / Фото: Укроборонпром

Украинские воины получили новую партию танков, на этот раз от "Харьковского бронетанкового завода". Десять боевых машин Т-64БВ прошли ремонт и модернизацию и отправились в войска. Об этом сообщает Минобороны.

Ремонтники отмечают, что эти боевые машины прибыли на завод этой весной с Донбасса и были в довольно плохом состоянии. И за несколько месяцев специалисты потрудились на славу: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

На заводе напомнили, что с 2014 года уже отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80.

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"Танки у нас получили вторую и гораздо лучшую "жизнь". Ведь теперь стали более эффективными в эксплуатации, грозными и непобедимыми в бою. При этом "восьмидесятки" в нашей стране так тщательно ремонтируют только на нашем предприятии", – рассказал директор "Харьковского бронетанкового завода" Вячеслав Стрелец.

Отмечается, что в октябре военных ждет новое пополнение – с ремонта передадут в войска большую группу танков Т-80. Они будут направлены в боевые части ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будут устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.

Видео: Укроборонпром

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