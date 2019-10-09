Ощадбанк не смог отобрать за долги киевскую квартиру

Киевский Апелляционный суд отказал АО «Державний ощадний банк України» в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на принадлежащий должнику предмет ипотеки - столичную квартиру

Фото: В. Лазебник.

В счет погашения долга перед Ощадбанком по кредитному договору банк намеревался обратить взыскание на недвижимое имущество. Впрочем, из постановления суда видно, что материалы судебного дела содержат противоречивые данные о сумме имеющейся кредитной задолженности и об изменении порядка, условий и срока действия кредитного договора. Суд отметил, что расчеты по задолженности по кредитному договору, предоставленные Ощадбанком, противоречивы и не соответствуют расчетам, предоставленным адвокатами заемщика.

Исковое требование об обращении взыскания на предмет ипотеки путем установления в решении суда права банка от своего имени продать предмет ипотеки любому лицу на основании договора купли – продажи в порядке, определенном ст. 38 Закона Украины "Об ипотеке", является ненадлежащим способом защиты.

Суд установил в своем постановлении, что право Ощадбанка продать киевскую ипотечную квартиру и погасить долг по кредиту является незаконным.

Журналисты выяснили, что защиту заемщика, в указанном резонансном судебном деле, осуществляла известная столичная юридическая компания "Касьяненко и партнеры", управляющим партнером которой является адвокат Дмитрий Касьяненко, представляющий интересы американского миллионера Сэма Кислина, советника экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, друга Трампа. Юридическая компания известна своей судебной практикой в ​​имущественных спорах с банками, а также тем, что защищает активы заемщиков и инвесторов от рейдерских захватов.

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