Ослабление карантина 11 мая: в МОЗ рассказали о правилах работы парикмахерских

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что санитарные правила будут прописаны для заведений во всех сферах

С 11 апреля в Украине планируют ослабление карантина, и в МОЗ есть определенные этапы выхода из карантина, план снятия ограничений. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитерный врач Виктор Ляшко.

"Карантин мы будем ослаблять, но противоэпидемические мероприятия к субъектам хозяйствования, которые будут открываться, будем усиливать. То есть мы будем предлагать им нормы, которые отличаются от обычных санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни", – отметил Ляшко.

По его словам парикмахерские – это самое реалистично, что будет точно открываться с 11-го числа. Но вот прием клиентов будет исключительно по предварительной записи: онлайн или по телефону.

"Одновременное пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не более количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних лиц в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанции не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респиратор, одноразовые перчатки. После каждого пациента должна проводиться дезинфекция, уборка поверхностей, а также там должен будет проветривания. Ожидания своей очереди должно быть за пределами заведений", – рассказал Ляшко, подчеркнув, что кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

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Он также отметил, что параллельно в МОЗ рассматривают открытие летних площадок заведений общественного питания.

"Мы прописываем к этому требования. Хотя заведения общественного питания еще не будут открываться, но требования уже прописываем для них", – сказал Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко призывал украинцев включить "тумблер терпения", чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции.

Полное интервью с Викоторм Ляшко читайте вскоре на сайте "Сегодня".

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