Ослабление карантина: что изменится с 5 июня

Четверг, 5 июня 2020-го – очередной этап послабления карантина, когда должны измениться правила работы общественного транспорта, государственных учреждений и так далее. Что можно, а что по-прежнему нельзя, начиная с 5 июня, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
Что открывается
Кладбища. То, что кладбища открыты для посещения, подтвердили сайту "Сегодня" на столичном Южном кладбище. Хотя в этом году официально в Киеве поминальный день – 6 июня, суббота.
"По православным церковным канонам необходимо прибрать могилы до Троицы (в этом году 7 июня), поэтому мы, по просьбам жителей, разрешили это сделать в индивидуальном порядке. Люди, прежде всего пожилые, находящиеся в группе риска, резонно не хотят во время карантина ходить на кладбище в один определенный день, из-за чего принято такое решение", – ответили нам в сельсовете пгт Калита на Киевщине.
Кафе и рестораны. Заведениям общественного питания разрешено принимать посетителей не только на летних террасах, но и в помещениях. Работать залы в кафе и ресторанах смогут только при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Требования прописаны в постановлении Министерства здравоохранения. Впрочем, Киева это послабление не коснется.
"Киев входит в тот регион, где эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные мероприятия относительно полноценного открытия заведений общественного питания", – сказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.
Госучреждения. Также принимают посетителей госучреждения: структуры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и другие. Но дни и время приема пока ограничены, и действует обязательное требование – наличие у посетителей маски. Во избежание очередей просят решать вопросы по телефону, либо подождать, если есть возможность.
"В первую очередь принимаем тех, у кого неотложные дела, например, выдача родственникам помощи на погребение умерших пенсионеров, или у кого истекает трехмесячный срок для назначения пенсии после достижения пенсионного возраста, остальных просим прийти попозже", – ответили нам в отделении Пенсфонда Днепровского района Киева.
Церкви также станут доступны для верующих – из расчета 1 человек на 1,5 квадратного метра.
Самолеты. Несмотря на то, что международные рейсы будут осуществляться только с 15 июня (хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что с 11-го), внутреннее авиасообщение в стране открывается тоже 5 июня.
"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – заграничное авиасообщение", – заявил премьер во время заседания Кабинета министров 3 июня.
Международное авиасообщение будет возобновлено с теми государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Поезда. Согласно информации "Укрзализныци", назначено 42 пары поездов (обычно курсировало 185 пар), но билеты будут продавать только на половину мест. Например, в купейном вагоне это 18 полок (по две в каждом купе), в плацкарте – 27, в СВ – 9. То есть, уплатив за СВ в 2,5 раза больше, чем за купе, можно путешествовать в одиночку. Зато в купе каждому гарантирована нижняя полка. Но если едет семья из 3-4 человек, они, по желанию, могут ехать в одном купе, а не в двух. В поездах "Интерсити" пассажирам придется сидеть в шахматном порядке.
Железнодорожники предупреждают: без маски в поезд не пустят, провожающих попросят остаться на перроне. Приезжать на вокзал стоит заблаговременно, потому что при посадке в вагон будет температурный скрининг пассажиров. А залы ожидания для транзитных пассажиров пока останутся закрытыми.
Что остается под запретом
Ослабление карантина по-прежнему не коснулось запретов, принятых в марте. Это необходимость ношения масок в общественных местах (к ним, кстати, относятся парадные в домах, лифты, остановки транспорта, перроны и т. д.), запрет детских игр на площадках и в песочницах, тренировки на спортплощадках, проведение массовых мероприятий и др. Как разъяснили в Минздраве, причина запрета везде одинакова: в этих местах не организована централизованная дезинфекция.
Напомним, на первом этапе выхода из карантина 11 мая разрешили открыться бизнесу – магазинам, ресторанам, парикмахерским, салонам красоты и другим заведениям. На втором этапе, с 23 мая, начал работать общественный транспорт (метро – с 25 мая). С 1 июня открылись спортклубы, бассейны и возобновились железнодорожные перевозки между областями. Также мы писали, за какие нарушения карантина наказывают украинцев и как оспорить.
А как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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