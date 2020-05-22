Ослабление карантина: в ПЦУ рассказали, как будут проходить богослужения

Православная церковь Украины с учетом смягчения карантинных норм постепенно совместные богослужения с участием мирян. Об этом сообщается на сайте ПЦУ в Facebook.

"В связи с постепенным снятием Правительством ограничений карантина Православная церковь Украины с 22-го мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

ПЦУ призывает всех верующих, которые "проявили себя во время карантина как сознательные и ответственные граждане, и в дальнейшем руководствоваться мудростью, рассудительностью, любовью и уважением к своим ближним, заботясь об их здоровье".

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В Православной церкви Украины напомнили, что согласно решению Кабинета министров разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

"Перед тем, как пойти на богослужение нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, контактировавших недавно с больными. В случае хорошего самочувствия, в храм заходить только в масках", - напомнили в ПЦУ.

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Как отмечается, в том случае, когда храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма – с соблюдением "социальной дистанции". Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих. По возможности – разместить на улице средства трансляции.

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"Причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым Таинством, как и священник, так и миряне должны отдельно продезинфицировать руки", - говорится в сообщении ПЦУ.

Напомним, ранее Епифаний обращался к украинцам в связи с эпидемией. Он отмечал, что испытания из-за коронавируса и ограничительных мер для борьбы с ним побуждает украинцев переосмыслить простые ценности – мы заново учимся ценить общение друг с другом и заботу о ближнем.

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