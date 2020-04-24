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Ослабление карантина в Украине: что будет, если музеи откроются опять

24 апреля, 19:00

Екатерина Степаненко

Директора музеев уверены, что не все из них смогут обеспечить работу музеев в условиях карантина

Музейные работники и библиотекари могут рассчитывать на работу уже после 11 мая. По крайней мере, на днях пророчили чиновники. Но возможна ли работа музея в условиях карантина?

Мнения украинцев, касательно правильности такого шага, разделились.

"Пусть открывают. Посетители пусть решают нужно им в музей сейчас идти или нет", – говорят одни.

"Ой Господи, какие музеи-библиотеки? Дайте людям деньги заработать на еду", – говорят другие.

Да и сами музейщики во мнениях о работе во время пандемии расходятся.

"В залах работают смотрительницы, это все люди пенсионного возраста, это все люди, которые живут в основном не вблизи музея, а в спальных районах. Их доставить на работу на такси и отвезти обратно будет стоить дороже, не только, чем их зарплата, но и то, чем музей мог бы заработать на входных билетах", – говорит Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея.

"Если завтра говорят, что все, разрешено, мы открываемся и работаем в обычном режиме. Мы командой готовы: у нас даже есть антисептики, аптечка оснащена масками, они у нас были и в карантин", – отмечает Ольга Павленко администратор Музея моды.

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Пока же все музеи закрыты. Однако некоторые все равно можно посещать онлайн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали о том, что украинские музеи организовывают виртуальные экскурсии и рассказывали, где можно прогуляться онлайн. Так киевский Музей моды предлагает и онлайн-туры, и даже лекции каждый день.

Также мы сообщали о том, что запорожскую Хортицу теперь можно посетить онлайн. И даже показывали, как проходят экскурсии. Ученые-экскурсоводы в прямом эфире рассказывают самое интересное о быте казаков.

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музей карантин музеи

Источник: Сегодня

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