Ослабление карантина: Степанов обратился к украинцам с просьбой

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев, несмотря на ослабление карантина, соблюдать все необходимые противоэпидемические требования. Об этом он сказал на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране.

"У меня очень большая просьба ко всем украинцам. Несмотря на ослабление карантина, я прошу соблюдать все эти (противоэпидемические) меры, я прошу соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и (выполнять) все рекомендаци Министерства здравоохранения", – сказал министр.

Министр также уточнил, то правительство не устанавливало каких-либо ограничений по размеру торговых площадок, которые смогут открыться после 11 мая.

"У нас есть соответствующие противоэпидемические мероприятия, которых должны придерживаться непосредственно учреждения торговли. Должно быть не более чем один покупатель на 10 кв. м общей площади. Также на входе в каждое торговое заведение должны стоять антисептики, каждые 2 часа должна осуществляться влажная уборка помещения. В обязательном порядке все должны находиться в масках", - сказал он.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3060 человек, умер 391.

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Ранее министр Степанов прокомментировал рост числа госпитализированных с коронавирусом.

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