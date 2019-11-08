Основатель Alibaba прибыл в Харьков по приглашению Ярославского

Фото: Александр Ярославский и Джек Ма (из открытых источников).

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма по приглашению Александра Ярославского, владельца и президента DCH, прибыл в Харьков и выступил в национальном университете им. Каразина. Об этом сообщают харьковские СМИ, пишет "РБК-Украина".

Как известно, Ярославский давно опекает харьковский университет, является почетным доктором и членом наблюдательного совета. Во время экскурсии по музею ХНУ ректор Виль Бакиров предложил Джеку Ма провести короткую встречу со студентами. В аудитории собралось почти 700 студентов.

Китайский бизнесмен рассказал, что впервые приехал в Украину и Харьков является первым городом, который он посетил в нашей стране. Он поздравил ХНУ с 215-летним юбилеем, который вуз готовится в скором времени отпраздновать. Также он поделился своим видением, как улучшить ситуацию в системе образования и привести ее в соответствие с вызовами будущего.

Джек Ма сказал, что не боится ни искусственного интеллекта, ни роботов, потому что человек умнее. По его словам, 45% сотрудников его компании – женщины и он крайне положительно относится к женскому лидерству. По мнению китайского бизнесмена, изменения нужно начинать с детского сада и начальной школы.

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По мнению Джека Ма, учить надо так, чтобы людям было легче интегрироваться в общество, а миру нужны сейчас "эксперты будущего, а не прошлого".

"Самый важный урок, который я вынес в своей жизни: будь оптимистом. Я встречал очень много людей. Я обнаружил, что успешные люди имеют одну общую черту. В первую очередь, мы оптимисты", - сказал он.

Свой рецепт успеха Джек Ма описал следующей формулой: "тяжело работать, доверять людям, быть оптимистом и быть устремленным в завтра".

"Вы должны быть человеком. Вы не должны быть, как машина. Если ты хочешь вспоминать быстрее, знать больше, помнить больше, машина сделает это лучше. Ты должен делать те вещи, которые не может машина. Не беспокойся о будущем, заботьтесь о себе", – подытожил Джек Ма.

В самом конце встречи студенты поблагодарили бизнесмена и подарили ему одежду с символикой университета Каразина.

Напомним, Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Сейчас в этой крупнейшей китайской компании (которая, помимо прочего, владеет торговой площадкой AliExpress) рыночная капитализация составляет 460 миллиардов долларов. Состояние Джека Ма оценивается в 41,8 миллиарда долларов.

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