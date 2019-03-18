Особенности обучения в вузах США: как поступить и как учиться

Учебные заведения Америки входят в ТОП мировых рейтингов, а их выпускники всегда нарасхват у потенциальных работодателей

Фото: pixabay.

Особенности обучения в вузах США: как поступить и как учиться //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a72/371/5c8a723712c28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a72/371/5c8a723712c28.jpg 2019-03-18T11:41:00+02:00 Украина Учебные заведения Америки входят в ТОП мировых рейтингов, а их выпускники всегда нарасхват у потенциальных работодателей

Ежегодно в США едут учиться сотни тысяч молодых людей со всего мира. Благодаря сильной базе школьного образования украинские студенты также могут претендовать на место в престижном американском вузе.

Что нужно учитывать при поступлении в CША

Готовиться к поступлению в заграничный вуз нужно заранее. В первую очередь, предстоит определиться со специализацией и программой обучения. Четыре самые распространенные программы – это программа для получения степени ассоциата, бакалавриат, магистратура и докторантура.

Если колледжи выпускают только ассоциатов и бакалавров, то университет предлагает базу и для научной деятельности. Однако, цена на обучение в университете будет в разы больше, чем в колледже. И чем престижней университет, тем выше стоимость за учебный год.

Вне зависимости от вуза и специальности абитуриенту нужно будет сдать международный тест на знание английского языка (желательно именно TOEFL, а не его британский аналог IELTS), а также SAT – англоязычный экзамен по школьным дисциплинам.

TOEFL iBT – именно эта разновидность теста нужна для поступления в вуз – сдается в аккредитованном центре, и его результаты действительны 2 года. Из максимальных 120 баллов для зачисления в университет обычно достаточно 80-100 баллов. Экзамен SAT также сдают в сертифицированном центре и нужно учитывать, что на обработку его результатов уходит 1,5 месяца.

Исключением в плане вступительных экзаменов могут стать разве что коммьюнити-колледжи, которые не выдвигают таких требований при приеме иностранных студентов. К слову, многие рассматривают такие колледжи в качестве переходного этапа, ведь два года обучения здесь дают право перейти сразу на третий курс университета, что позволяет неплохо сэкономить.

Чего ждать от учебы в Штатах

Учебная система Америки во многом похожа на украинскую, но не которые отличительные особенности все же просматриваются:

· Буквенная система оценивания. Оценки в Америке соответствуют системе по шкале из 5 букв "A", "B", "C", "D" и "F", где "А" – это наивысшая оценка, а "F" соответственно самая низкая и означает неудовлетворительный результат. Тем не менее, для подсчета среднего балла студента используется именно цифровой эквивалент, и здесь нужно помнить, что процентное соотношение для каждой буквы в некоторых штатах может отличаться. Так, например, в одних вузах "А" может приравниваться к 90-100%, а в других – к 94-100%.

· Практические занятия. Большинство колледжей и университетов могут похвастаться хорошо оборудованными лабораториями и мастерскими, где будущие специалисты имеют возможность оттачивать свои профессиональные навыки.

· Активная деятельность и досуг студентов. Многие студенты на время учебы перебираются жить в университетский кампус – студенческий городок с общежитиями, исследовательскими аудиториями, библиотеками, стадионами, бассейнами, кафе и т.п. Огромное внимание в США уделяется спорту и различным формам общественной деятельности, поэтому чаще всего график внеурочного времени у студентов расписан по часам.

Домашние задания – еще одна особенность американской высшей школы

Примерно треть всего учебного материала в вузах США приходится на самостоятельное изучение. Студенты регулярно получают домашние задания, оценки за которые обязательно учитываются при выставлении итоговых баллов за семестр. Самым распространенным видом письменной работы здесь является эссе.

Эссе – это своего рода небольшое по объему сочинение на определенную тему, где автор высказывает свое мнение по отношению к поставленной проблеме, приводя аргументы в поддержку своей точки зрения. Такие задания позволяют оценивать не только грамотность студента, но и его способность критически мыслить. Кроме того, эссе часто задают для того, чтобы выяснить, хорошо ли учащийся усвоил пройденный материал.

Для тех, кто не умеет или не любит писать эссе, существуют полезные онлайн-сервисы по типу papernow.org, всегда готовые выручить! Западные студенты активно пользуются их услугами, так как знают, что могут оставить заказ на написание работы любой сложности и получить ее в установленные ими же сроки.

Поступить в американский вуз под силу каждому, у кого есть такая цель. США предлагает широкий выбор возможностей для абитуриентов из разных стран с учетом индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Главное – извлекать максимум пользы от учебного процесса и уметь находить выход из разных ситуаций, чтобы не упустить возможность успешно закончить вуз.

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