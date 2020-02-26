Остановить коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова закупит мобильное спецоборудование

Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения Украины составил перечень главных медицинских потребностей как в зоне обсервации, так и для экстренного реагирования на угрозу эпидемии коронавируса в стране.
По личному решению Учредителя Фонда – Рината Ахметова будут приобретены:
- уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, аналогов которого нет в Украине;
- мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, а также концентраторы кислорода;
- инфракрасные термометры с лазерной указкой.
"Фонд Рината Ахметова первым вышел с инициативой о помощи эвакуированным из Китая, медикам и сотрудникам санатория "Новые Санжары". В координации с Министерством здравоохранения мы составили перечень медикаментов и мобильного оборудования, которые необходимы. Наша задача – закупить и передать в Минздрав максимально быстро те аппараты, которые могут быть при необходимости доставлены в любую больницу в любой момент времени", – заявила Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.
Именно такое мобильное оборудование необходимо для эффективного лечения коронавируса, если такие случаи будут зафиксированы в Украине.
Это оборудование будет передано Минздраву в Киеве и, в случае необходимости, может быть доставлено в любую точку страны в кратчайшие сроки.
Также для Минздрава Фонд закупит костюмы для врачей с защитой от биологических угроз и противоэпидемиологические комплекты одежды.
Кроме того, Фонд Рината Ахметова готовит к отправке в зону обсервации в Новых Санжарах еще один груз: респираторы, защитные очки, хирургические маски инфракрасные термометры с лазерной указкой.
Напомним, 22 февраля Фонд доставил в Новые Санжары "наборы заботы" с пледами, средствами личной гигиены, халатами и другими предметами первой необходимости.
Фонд также организовал линию психологической помощи для эвакуированных из Уханя и их родственников. Получить ее можно по телефону: 0 800 509 001.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк