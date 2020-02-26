Остановить коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова закупит мобильное спецоборудование

Кроме оборудования для Минздрава будет закуплена спецзащита для Новых Санжар

Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения Украины составил перечень главных медицинских потребностей как в зоне обсервации, так и для экстренного реагирования на угрозу эпидемии коронавируса в стране.

По личному решению Учредителя Фонда – Рината Ахметова будут приобретены:

- уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, аналогов которого нет в Украине;

- мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, а также концентраторы кислорода;

- инфракрасные термометры с лазерной указкой.

"Фонд Рината Ахметова первым вышел с инициативой о помощи эвакуированным из Китая, медикам и сотрудникам санатория "Новые Санжары". В координации с Министерством здравоохранения мы составили перечень медикаментов и мобильного оборудования, которые необходимы. Наша задача – закупить и передать в Минздрав максимально быстро те аппараты, которые могут быть при необходимости доставлены в любую больницу в любой момент времени", – заявила Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Именно такое мобильное оборудование необходимо для эффективного лечения коронавируса, если такие случаи будут зафиксированы в Украине.

Это оборудование будет передано Минздраву в Киеве и, в случае необходимости, может быть доставлено в любую точку страны в кратчайшие сроки.

Также для Минздрава Фонд закупит костюмы для врачей с защитой от биологических угроз и противоэпидемиологические комплекты одежды.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова готовит к отправке в зону обсервации в Новых Санжарах еще один груз: респираторы, защитные очки, хирургические маски инфракрасные термометры с лазерной указкой.

Напомним, 22 февраля Фонд доставил в Новые Санжары "наборы заботы" с пледами, средствами личной гигиены, халатами и другими предметами первой необходимости.

Фонд также организовал линию психологической помощи для эвакуированных из Уханя и их родственников. Получить ее можно по телефону: 0 800 509 001.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама