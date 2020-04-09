"Оставайтесь дома, а мы прикроем", – военные записали трогательное видео

В обращении шестеро военных призвали не нарушать правила карантина

Военнослужащие Вооруженных сил Украины записали обращение для украинцев с просьбой оставаться дома.

Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

В обращении шестеро военных призвали не нарушать правила карантина и оставаться дома.

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"Оставайтесь дома, а мы прикроем", − говорят бойцы в видео.

Видео: Минобороны Украины

Как сообщалось, вВооруженных силах увеличилось количество зараженных коронавирусом. Новым инфицированным оказался военнослужащий Киевского гарнизона. По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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