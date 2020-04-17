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Оставайтесь дома: в Черновцах показали скорую, которая выезжает за пациентами с COVID-19 (видео)

17 апреля, 03:03

Руслан Ровик

Медики призвали жителей города отмечать Пасху дома

В Черновцах, которые оказались эпицентром распространения коронавируса в Украине, медики сняли видео с призывом к местным жителям – праздновать пасхальные праздники дома и придерживаться карантина.

Ролик был опубликован на Facebook-странице директора Центра экстренной медицинской помощи Владимира Еленева.

На кадрах короткого видео показано, каким оборудованием располагает бригада медиков, выезжая к пациенту с коронавирусом.

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"Врач экстренной медицинской помощи полностью готов к выезду к больному с подозрением на COVID-19. Аппарат искусственной вентиляции легких, который используется в крайне тяжелых случаях. Для того, чтобы вы не ощутили это все на себе, как это все работает, оставайтесь, пожалуйста, дома и придерживайтесь карантина", – заявил автор.

В Черновцах показали работу скорой для пациентов с коронавирусом Видео: Facebook

Напомним, что в Черновицкой области подтвердили 611 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего по Украине был подтвержден 4161 случай заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 108 человек: 56 мужчин и 52 женщин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Черновцы врачи скорая помощь черновицкая область коронавирус

Источник: Сегодня

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