Островок соцреализма в придорожном музее: репортаж из одного из самых уникальных музеев в Украине

Кмитовский музей. Скульптура "Лесоруб" — типичный экспонат эпохи соцреализма / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В 120 км от столицы, в маленьком селе Кмитов находится уникальный придорожный музей (в 500 м от трассы Киев — Чоп). Здесь собраны работы Татьяны Яблонской, Ираклия Тоидзе и около 2600 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптуры и посуда времен 1950—1980-х годов. Это единственный в стране музей, полностью посвященный эпохе соцреализма.

Ровесники независимой Украины не застали официальный художественный метод в искусстве СССР, где власть диктовала художникам все — начиная от того, что именно должно быть изображено на картине, и заканчивая цветами красок, которыми можно писать. Отсюда на полотнах — колхозники в полях, рабочие на заводах и доярки на фермах. Но и среди такой жесткой цензуры можно найти настоящие шедевры. Известный музыкант и галерист Павел Гудимов утверждает: изобразительное искусство советской эпохи можно интерпретировать по-разному.

"Почему мы должны стесняться того наследия, которое нам досталось с советских времен? Давайте его конвертировать. Брать то, что нам нужно, а что не нужно — оставлять на полках", — отмечает Гудимов.

Музей был основан настоящим энтузиастом — Иосифом Дмитриевичем Буханчуком. Родился Буханчук 22 июня 1922 года в соседнем с Кмитовом селе — Студеница, в семье первого главы колхоза. Там же окончил школу и, мечтая о карьере актера, планировал поступить в Киевское театральное училище. Но вместо этого пошел в Сталинградское военное училище связи. А выпустившись, попал в самую гущу сталинградской мясорубки. В битве на Курской дуге получил ранение, а закончил войну в Праге. На Потсдамской конференции Буханчук обеспечивал связь для советской стороны.

В 1968 году Иосиф Дмитриевич ушел в отставку в звании подполковника. Стал преподавать гражданскую оборону в Институте искусств имени Репина и в Академии искусств СССР. А в 1974 году в своем селе Студеница открыл музей народного искусства — прямо в коридорах средней школы.

Через 11 лет, в 1985 году, музей переехал в Кмитов, а сам Буханчук стал первым его директором. Только за год после переезда музей посетило около 40 тыс. человек. Мы пообщались с нынешним директором музея Ярославом Хитрым о соцреализме, художниках и том, как реагируют люди на необычную экспозицию.

Ярослав Хитрый: "Как-то грозили сжечь музей"

Директор. Убежден, что Запад сейчас интересуется соцреализмом / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

— Ярослав, расскажите, почему Буханчук решил открыть музей изобразительного искусства не в большом городе, а в маленьком селе?

— Идея у него была такая: чтобы каждый колхозник мог вживую увидеть изобразительное искусство, настоящие работы художников. Первая экспозиция насчитывала 120 работ, 14 из них были подарены Академией искусств СССР из своих фондов.

— Почему музей перенесли из родного села Буханчука в соседний Кмитов?

— В советское время коллекция музея активно пополнялась. И настал момент, когда помещение школы просто не вмещало в себя всю экспозицию. Буханчук поставил вопрос о выделении отдельного помещения под музей. Местное партийное руководство согласилось, но с одним условием — для более удобной развязки, так как тут рядом проходит трасса Киев — Чоп, музей перенести в Кмитов. И, кстати, сам проект музея разрабатывался в Институте искусств имени Репина. Это одна из немногих построек в Украине, которая спроектирована специально как музей изобразительного искусства. Тут очень хорошее природное освещение.

— Какие работы у вас представлены?

— Большая часть нашей коллекции относится к 60—80 годам XX века. И тут представлены художники со всего бывшего Советского Союза. Есть, к примеру, работа, которая была написана еще в блокадном Ленинграде в 1943 году. Есть оригинальная версия плаката "Родина-мать зовет" Ираклия Тоидзе: он написал этот плакат специально для нашего музея. И, конечно, есть картины Татьяны Яблонской.

Так как эти картины закупались союзами художников, то они были идейно выдержаны. Поэтому у нас, к сожалению, нет ни одной работы украинских диссидентов.

— Понятно, что в советское время музей и не мог мечтать получить что-то, кроме работ в духе соцреализма. Но почему вы сейчас сосредоточились только на этом стиле?

— Ну, во-первых, сейчас западные страны интересуются именно этим периодом — ведь больше нигде такого не было. Художник на западе — это абсолютно свободный человек, он пишет то, что хочет. А здесь были четкие указания — как писать, какие сюжеты должны быть изображены на холсте, и т. д. Поэтому этот музей очень специфичный. И в этом его "фишка". Другого такого специализированного музея в Украине нет.

К тому же сейчас у нас нет возможности активно пополнять коллекцию. В основном художники, которые у нас делают выставки, дарят одну-две свои работы музею.

— Сталкивались ли вы с критикой в адрес музея?

— Да. Но, к счастью, это единичные случаи. Когда в 2015 году приняли закон о декоммунизации, люди прочитали, что запрещено, но не прочитали, что можно. А статья 4-я, пункт 3-й гласит: запрет не распространяется на музейные коллекции, музейные экспозиции, даже на символику советской власти на картинах, которые были созданы до вступления этого закона в силу.

Был у нас случай: в составе одной экскурсии был активист, который увидел работы, выставленные в музее, сначала начал психовать. А как спустились в подвал, где им показали макеты памятников Ленину, созданные нашим земляком Вениамином Борисовичем Пинчуком — так он стал угрожать, что спалит музей! Но на моей памяти это был единственный случай.

— Правда ли, что знаменитую картину "Свадьба" Иван-Валентин Задорожний писал прямо на настоящей свадьбе в селе, и на ней изображены реальные люди?

— Да, на картине Ивана-Валентина Задорожного можно узнать реальных жителей села Ржищево, в котором он писал свою работу. Картина написана в 1967 году.

У нас целая история была с этой работой. Она в 1984 году была куплена у художника за 4 тысячи рублей. На то время это была солидная сумма. И когда в Ржищеве создавался музей Задорожного, администрация музея попросила, чтобы мы передали им эту картину на временное сохранение. Мы дали. Но, по законодательству, на сохранение можно передать не больше, чем на год. Потом договор можно продолжить. Они же самовольно передали эту картину в другой музей. А этого делать нельзя! Когда наш музей пытался вернуть эту картину, нам рассказывали много отговорок: то у них транспорта нет, то еще что-то... В итоге администрация музея вынуждена была обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру. Только тогда нам вернули эту картину, но уже поврежденную. По всем правилам такие работы, масляные полотна, нужно для перевозки скручивать в рулон. А они ее просто сложили пополам. В результате на картине образовалась складка, где вытерлась краска (как раз сейчас, через платформу biggggidea.com музей собирает от всех желающих взносы на реставрацию полотен, в том числе на реставрацию "Горя" Яблонской. Уже собрано 75 000 грн. — Авт.).

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве открылся новый музей: 110 фигур из силикона рассказывают историю Украины. Отдельные фигуры подмигивают и умеют улыбаться.

А в Загребе работает музей разбитых сердец. Экспозицию может пополнить каждый, кто прошел через разрыв отношений. Кстати, музей уже получил приглашение посетить Киев.

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