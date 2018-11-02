Осужденный в Беларуси журналист выехал в Украину

Сейчас он находится в Мариуполе Донецкой области вместе с женой и ребенком

В Украину из Беларуси, где ранее задержали украинца, выехал журналист Дмитрий Галко, которого летом 2018 года приговорили к четырем годам ограничения свободы за нападение на милиционера.

Об этом подтвердил отец белоруса Николай Галко в комментарии Радио Свобода.

Сам Дмитрий Галко рассказал, что он не бежал за границу, а легально пересек границу. Сейчас он находится в Мариуполе Донецкой области вместе с женой и ребенком.

По его словам, перед началом отбывания наказания он получил справку в миграционной службе об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за границу.

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Напомним, что 17 июля Галко приговорили к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Журналиста обвинили в "нападении на милиционера", который ворвался в его квартиру в Минске 25 ноября 2017 года во время празднования дня рождения сына. По словам милиционера Юрия Чиркова, Галко оказывал ему сопротивление, разбил мобильный телефон и дважды ударил.

Сам Дмитрий Галко считает обвинения против себя сфальсифицированными.

Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Летом нынешнего года дело украинского журналиста Шаройко в Беларуси получило новое продолжение.

В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы, и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

На днях министр иностранных дел Павел Климкин предупредил украинцев об опасности визитов в Беларусь. При этом глава украинского МИДа отметил, что в двусторонних отношениях масштабных проблем у Минска и Киева нет.