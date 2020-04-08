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  1. Последние новости Украины

Освобождение заключенных из-за коронавируса: в Минюсте сделали четкое заявление

8 апреля, 13:10

Денис Беспалов

Массовое освобождение осужденных существенно ухудшит криминогенную ситуацию в стране

Министерство юстиции Украины выступает против массового освобождения заключенных во время эпидемии COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська.

"Отдельные страны действительно пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии. По разным мотивам. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста – мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", – написал он.

Министр отметил, что сейчас страна находится на карантине, люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений.

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"Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-то сбережений. Вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации – это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности", - написал он, отметив, что министерство не будет "перекладывать проблему с больной головы на здоровую".

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По словам Малюськи, Минюст поддерживает продуманные меры – законопроект об амнистии, который освободит около девятисот осужденных, и "инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний".

"Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке. Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", – написал Денис Малюська.

Ранее министр рассказал, как ведомство борется с распространением коронавируса в тюрьмах и СИЗО.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тюрьма Минюст коронавирус Денис Малюська

Источник: Сегодня

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