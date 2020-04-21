Освобожденные из плена украинцы прошли тест на коронавирус: стал известен результат

После обмена пленными на Донбассе 16 апреля 20 украинцев, освобожденных из плена боевиков, были отправлены на обязательную обсервацию, где их уже протестировали на коронавирус. Об этом шла речь на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака.

Так, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Клименко сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из тюрем на временно оккупированных территориях, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса. Все тесты показали отрицательный результат – никто не заболел на COVID-19.

Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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