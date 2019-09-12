Освобожденные из плена украинские моряки дают пресс-конференцию: онлайн трансляция

Генштаб ВСУ организовал пресс-конференцию по случаю возвращения в Украину из российского плена 24 моряков.
На пресс-конференции будут четверо из бывших военнопленных.
А именно:
- капитан второго ранга, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко;
- старший лейтенант, командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдан Небылица;
- старшина первой статьи, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук;
- старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Андрей Артеменко.
Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию брифинга.
Напомним, ранее начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние здоровья украинских военных моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.
"Сегодня" подробно рассказывали о поддержке моряков в спецпроекте "Своих не бросаем".
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