Освобожденные из плена украинские моряки дают пресс-конференцию: онлайн трансляция

Четверо освобожденных из российского плена моряков расскажут подробности плена и обмена

/ Фото: AFP

Генштаб ВСУ организовал пресс-конференцию по случаю возвращения в Украину из российского плена 24 моряков.

На пресс-конференции будут четверо из бывших военнопленных.

А именно:

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капитан второго ранга, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко;

старший лейтенант, командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдан Небылица;

старшина первой статьи, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук;

старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Андрей Артеменко.

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию брифинга.

Напомним, ранее начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние здоровья украинских военных моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

"Сегодня" подробно рассказывали о поддержке моряков в спецпроекте "Своих не бросаем".

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