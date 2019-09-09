Освобожденные моряки встретились с Епифанием

/ Фото: facebook.com/epifaniy

Освобожденные из российских тюрем украинские моряки встретились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"С необычайной силой духа и прочностью в своих убеждениях – именно так прошли освобожденные украинские моряки и политзаключенные сложные испытания во вражеском плену. Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению героев домой. Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей", – говорится в сообщении.

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Епифаний убежден, что за время незаконного заключения каждый из них по-новому ощутил ценность жизни и свободы.

"И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, не отказались от своих убеждений и принципов", – заявил глава ПЦУ.

"Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой", – резюмировал митрополит Епифаний.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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