Освобожденные пленные из-за утраченных документов не могут устроиться на работу

Без документов, в частности иногда даже без паспортов, вернулись из плена освобожденные украинцы, которые сейчас уже дают показания силовикам.

15 бывших пленников еще остаются под наблюдением врачей клиники "Феофания". Остальных уже перевели на реабилитацию. Но ее окончания люди просто боятся. Говорят: имеют типичные проблемы, и никаких средств к их разрешению. О своих страхах и трудностях освобожденные из плена рассказали "Сегодня".

Обвиненная боевиками в шпионаже Елена Лазарева более двух недель после освобождения находится под наблюдением медиков. Теперь готовится к переезду на реабилитацию в санаторий.

"Куда деваться нам дальше после санатория?", – спрашивает бывшая пленная Елена Лазарева.

В санатории она пробудет три недели. Затем хотела бы снова работать по специальности. Но где? Анестезиолог с 28 годами опыта этого просто не знает.

"Предложений не было, никаких вообще", – говорит Елена Лазарева.

Такая же беда и у Марины Чуйковой. Она говорит, что согласилась бы на любую работу. Но чтобы устроиться, даже всех документов не имеет.

"Я осталась без ничего, я выехала с сумкой. Чтобы устроится на работу, нужны банковские карточки, нужны документы, у меня был военный билет", – говорит освобожденная из плена Марина Чуйкова.

Бывшие пленники жалуются, что самостоятельно в столице преодолеть все бюрократические процедуры им крайне трудно. На то, чтобы обивать пороги, нужны время и средства. Легче разве что только тем, кому помогают решать проблемы с документами родственники. Но это – нечастые случаи.

"Вот я пробыл четыре года в плену, я через четыре года выхожу в город – для меня все дико", – признается освобожденный из плена Денис Секацкий.

Надежду на помощь чиновников бывшие пленники потеряли.

"Приехали, взяли какие-то анкеты, сделали все. Говорят расплывчато, все что-то обещают", – рассказывает Денис Секацкий.

Почему трудно дается помощь освобожденным, пояснили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Сейчас, помогая уволенным из плена, мы действуем в рамках межведомственной группы и – руководствуясь постановлением Кабмина, которое мы разработали и утвердили в конце прошлого года. Но этот процесс только начался и его надо усовершенствовать и отработать", – объясняет министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

После освобождения 64 гражданских доставили в "Феофанию". Здесь их лечили за счет медучреждения.

"Здесь мы потратили только на лабораторные обследования 3 млн. 800 тыс. грн. на сегодня", – говорит главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив.

Сейчас в "Феофании" остается 15 бывших узников. Подавляющее большинство уже перевели на реабилитацию в другие медучреждения. Не позднее следующей недели туда же из числа освобожденных отправят тех, кто болен. Это, в основном, те, кого прооперировали.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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