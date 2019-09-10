Освобожденные украинские моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенному

Фото: facebook.com/groups

Освобожденные из российского плена украинские моряки собрали деньги для помогавшего им российского волонтера Константина Котова, осужденного недавно российским режимом на 4 годам лагерей по фиктивным обвинениям.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Когда ты находишься в тюрьме, практически в одиночестве, окруженный четырьмя стенами, в каменном мешке, любая весточка с воли становится целым событием. В условиях тотальной изоляции такими весточками с воли для военнопленных украинских моряков являлись передачки, которые раз в две недели передавала Виктория Ивлева и ее помощники. Эта поддержка для моряков была неоценимой. Мысль о том, что они не забыты, что на воле есть люди, которые заботятся о них, позволяла морякам стойко и достойно переносить тяготы и лишения плена. Одним из людей, помогавших морякам передачами является Константин Котов", – написал он на своей страничке в Facebook.

По словам Полозова, долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар.

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"В августе Котов был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ — репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний. Для тех, кто мирными способами выступает против несправедливости власти. Со скоростью сталинских троек, буквально за неделю, Константин Котов был приговорен к 4 годам лагерей. Просто за то, что не промолчал", – отметил он.

Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Котова посадили.

"И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме", – написал Полозов.

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Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей Адвокат повезет в Москву и передаст Виктории Ивлевой.

"Девиз украинских военных моряков — „Своїх не кидаємо!" — в полной мере относится и к Косте Котову.

Свободу Константину Котову!" — подытожил Полозов.

Ранее врачи рассказали о состоянии освобожденных украинских моряков.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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