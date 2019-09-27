Освобожденный моряк рассказал о содержании в "Лефортово" и сокамерниках-"стукачах"

Андрей Опрыско / Фото: Радио Свобода

Украинский военный моряк Андрей Опрыско, который был освобожден в результате масштабного обмена пленными, и сейчас находится в отпуске, рассказал о своем пребывании в московском СИЗО "Лефортово".

Моряк провел в следственном изоляторе 286 дней, вместе с еще 23 украинскими воинами и в интервью "Радио Свобода" рассказал об условиях содержания и отношениях с сокамерниками.

"Камера на две кровати, где-то девять квадратных метров комната, столик, умывальник, туалет. То есть, как когда-то шутил немецкий летчик: сел на Красной площади и попал в "Лефортово", хорошо сиделось, но так и не понял, почему два года сидел в туалете", - с юмором вспомнил Опрыско.

По словам моряка, пленники поддерживали гигиену, и в помещении, несмотря на маленькие размеры, был телевизор и маленький холодильник.

"Было такое, что привели в такую камеру… Два дня мыл ее, от потолка и до пола все было в пене. Заказывал моющие средства и чистил все", – признался он.

По словам Опрыско, тюремщики подсаживали в камеру украинцев осведомителей, и постоянно их меняли.

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"Соседей подсаживали, все были стукачами, мы это понимали. Разные сидели, меняли их. Зависело, как они свои "обязанности" выполняли, были среди них разные люди, в том числе сидели за распространение наркотиков", – добавил моряк.

Украинец добавил, что "в "Лефортово", даже если заключенного переводят из блока в блок, никто ни с кем не встречается.

"Ты, кроме своего сокамерника, никого не видишь. Я с коллегами виделся только тогда, когда был в суде. У нас была четверка. Мы написали заявление, что хотим присутствовать в зале суда, чтобы хоть из посольства видели людей, моя дочь приезжала, мы виделись и могли парой слов перекинуться, и я знал, что дома все хорошо", – вспомнил он.

При этом самой большой радостью за время заключения была прогулка, ежедневно выводили. Это было такое место, как камера, но только открытое небо.

"Спортом там занимались, пробежку делал. За все дни заключения 10 тысяч раз отжимался от пола, не делал сильных нагрузок так как и еда не та, и мало солнца, и движение ограничено", – рассказал военный.

Украинец отметил, что пленники осознавали, что находятся под постоянным видеонаблюдением, и потому "жили спокойно своей жизнью, чтобы они видели, что нам на них все равно".

"Каждый день – застилали кровать, читали, какая-то стирка своей одежды, учил испанский язык, когда-то в школе им занимался, решал математические формулы, то есть старался занять себя. Календаря не было, часов не было, праздников мы не ощущали. На Пасху и Рождество колоколов не было слышно из церквей", – рассказал Опрыско.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

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