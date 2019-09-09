Освобожденный моряк рассказал о своем самочувствии и тюремных врачах в РФ

По словам Эйдера, тюремщики брались руками за решетку, а потом лезли в его рану

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

После масштабного обмена пленниками украинский моряк Андрей Эйдер – самый младший из узников Кремля, оказавшихся в плену, рассказал о своем состоянии после ранения и о тюремных врачах в московском СИЗО.

По его словам, российские медики в "Матросской тишине" оставили после себя негативные воспоминания, сообщает УНИАН.

"Я был в Керченской городской больнице, потом в "Матроской тишине". И от тех врачей остался негатив. Смотрите, СИЗО сконструировано так, что в коридоре стоят решетки, чтобы пройти к больным – надо их открывать. Российские тюремные фельдшеры брались за замки, за прутья, а потом лезли в мои раны, не надевая перчатки, не заботясь о стерильности", – объяснил Эйдер.

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Также он добавил, что сейчас, когда он садится, у него появляется ощущение, "что колено выворачивает в другую сторону – ноющие боли были и есть, с переменными промежутками, но это мелочи".

"Быстро устаю, когда долго хожу, стою. Приходится садиться. Потом тяжело вставать. Говорят, что осколком задет какой-то нерв, но мне еще не сделали рентген. Наши врачи еще ничего мне не говорили о ранении", – признался парень.

В настоящее время моряк вместе с остальными членами экипажа находится в киевском военном госпитале. Осмотры продлятся еще несколько дней, а затем военные вернутся домой, однако Эйдер может задержаться – после ранения во время атаки россиян в Керченском проливе, и врачи только начали его медобследование.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что вместе с моряками из российского плена освободили собаку украинских моряков. Более полугода Джесси провела в оккупированной Керчи, пока на нее оформлялись документы.

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