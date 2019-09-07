Освобожденный узник Кремля поделился самым страшным воспоминанием о заключении

Николай Карпюк / Фото: Радио Свобода

После масштабного обмена пленными освобожденный узник Кремля Николай Карпюк признался, что самым страшным его воспоминанием стало пребывание в СИЗО Владикавказа. Об этом он заявил журналистам в аэропорту "Борисполь".

"Во Владикавказе … кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком и скрежет скотча – человека вывозят на пытки. А потом его привозят в соседнюю камеру, а звукоизоляция там очень паршивая, его приковывают наручниками, ставят на колени, и этот крик мента: "На колени! Не спать", – рассказал Карпюк.

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По его словам, "этот несчастный стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня надо. Дайте мне поспать просто". Это самое страшное, я это не забуду никогда".

На уточнение журналиста, подвергался ли он сам подобным пыткам, Карпюк признал, что его вывозили на подобные "допросы" четыре ночи подряд.

"Подключали электрический ток... Но, когда сам переносишь – это одно дело, а когда слышишь, как издеваются над другими – это гораздо сложнее", – добавил Карпюк.

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Также он рассказал, что Станислав Клых – другой украинец, которого россияне "судили" вместе с Карпюком, находится "в очень тяжелом психологическом состоянии".

"Будьте с ним осторожны, он очень агрессивен. То, что я перенес – это одно дело. А если бы вы увидели, что происходит со Станиславом, когда у него все колени, локти просто содраны. По сравнению с тем, что он пережил, меня, можно сказать, даже не пытали", – заверил украинец.

Также Карпюка спросили о его планах на будущее, и тот отметил, что намерен провести оставшееся у него время с пользой для Родины.

"Поскольку мне не так много осталось, я много жизни прожил, то хочется прожить с максимальной пользой и эффектом для Украины", – подчеркнул освобожденный украинец.

Напомним, что Николая Карпюка и Станислава Клыха российский "суд" в 2016 году приговорил к 22,5 и 20 годам заключения – их обвиняли в убийствах российских граждан во время чеченской войны.

В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, но свою вину они так и не признали. Клых отбывал срок в Челябинской области, а Карпюк – во Владимирской области РФ.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, на Донбассе оккупанты удерживают в заключении 227 украинцев.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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