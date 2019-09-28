От админграницы с Крымом организуют официальные пассажирские перевозки – министр

На админгранице с Крымом идет строительство КПВВ "Каланчак" / Фото: Радио Свобода

На административной границе с Крымом, где идет строительство пунктов пропуска "Каланчак" и "Чонгар", официально организуют пассажирские перевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, организацией перевозок займутся власти Херсонской области после обустройства пропускных пунктов, сообщил он в интервью "Радио Свобода".

"Контрольный пункт въезда и выезда, конечно мы строим. "Укрзализныця" занимается сейчас строительством этого проекта. Я думаю вовремя, как было поставлено заданием президентом, это все построят. Сервисная часть там также будет построена и там соответствующие автостанции. А уже конкурс на перевозчиков будет проводить местная власть при нашем участии", – сказал Криклий.

Реклама

В то же время, на вопрос, планируются ли официальные перевозки от административной границы, чиновник ответил: "Обязательно".

В тренде Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение

Напомним, в прошлом году, 1 октября 2018 года, было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама