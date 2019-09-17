От боевика "ДНР" до менеджера в Беларуси: что известно об убитом Романе Джумаеве

Роман Джумаев. Фото: соцсети

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16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика Романа Джумаева, который так и не дожил до приговора суда. До этого он успел и повоевать в рядах известного бандформирования т.н. "ДНР" батальоне "пятнашка", а поработать менеджером в Беларуси.

Убийца "киборгов" и защитников Дебальцево

Житель Мариуполя 1991 года рождения, по образованию программист, до войны на Донбассе работал в Киеве, но в 2014 году отправился на восток Украины и вступил в ряды боевиков "ДНР". В составе батальона "пятнашка" принимал участие в штурмах Донецкого аэропорта и Дебальцево.

После переезда из Киева на вокзале Донецка он встретил одного из боевиков и спросил, как доехать до Луганска, на что тот ответил, что дорога занята украинскими войсками и предложил воевать у них. Джумаев согласился. Он попал в "пятнашку", где, по его словам, сначала были россияне, а затем появились и французы, и абхазы.

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Белорусский вояж

Однако уже летом 2015-го через Россию выехал в Беларусь. Как рассказывал сам боевик в интервью "Радио Свобода", там у него жила мать с сестрой. Получив разрешение на работу на год он устроился менеджером.

Фото: "Радио Свобода"

"Мы как-то решили с моей девушкой, что нужно уезжать. Сама она из Мариуполя, она там жила. Мы решили, что как только у нее заканчивается сессия, мы поедем. На самом деле, несмотря на блокпосты, я периодически ездил к ней в Мариуполь – на свой страх и риск", – говорил он и добавил, что в Беларуси повстречал много боевиков "Л/ДНР", выехавших с Донбасса.

Два задержания, суд и смерть

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников. Джумаева обвиняли по ч.1 ст. 258−3 УК Украины (участие в террористической группировке), ему "светило" до 15 лет тюрьмы.

4 января 2018 Марьинский районный суд в Донецкой области избрал Джумаеву меру пресечения в виде содержание под стражей. 6 марта был продлен срок ограничения свободы. А вот 3 мая разгорелся скандал: подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда, и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шесть раз судьи и адвокат не являлись на заседания, и Джумаев оказался на свободе. 11 декабря него изъяли незаконный киоск. На полигоне, куда доставили МАФ, случился конфликт, во время которого Джумаев распылил из баллончика слезоточивый газ в майора полиции и ветерана АТО. Он был повторно задержан.

Последнее заседание суда состоялось в начале августа, когда Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому с содержания под стражей на домашний арест.

16 сентября был убит в Левобережном районе Мариуполя, на улице Воинов-освободителей. В него попали семь пуль.

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