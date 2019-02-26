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От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Сегодня, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d57/9cd/5c6d579cddc47.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d57/9cd/5c6d579cddc47.png Украина Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Украинцам не дают покоя самые разные стрессы. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), больше всего опрошенных (12%) в качестве причины назвали перенесенную тяжелую болезнь или операцию.

"Это на 3% больше по сравнению с данными 2017 года", — сообщают эксперты КМИС.

Второй по упоминанию причиной для переживаний стало чувство беспомощности в различных ситуациях (10%). На третьем месте — смерть близких. За ними — тяжелая болезнь родственников, потеря веры в людей и подлость со стороны окружающих. Зато такие, казалось бы, перманентные стрессы, как безденежье, потеря веры в себя и потеря работы, расположились в конце списка. Похоже, с ними украинцы жить привыкли.

Вообще по всем пунктам, кроме стресса из-за болезни, социологи зафиксировали небольшое снижение по сравнению с прошлыми годами. Также, как подсчитали в КМИС, наиболее впечатлительными традиционно остаются женщины — 56% из них пережили стрессы, тогда как взволнованных мужчин насчитали всего лишь 48%. Женщины чаще мужчин сталкивались с подлостью со стороны окружающих, а мужчины вдвое чаще женщин испытывали стресс из-за потери работы. 
Меньше всего (по 1% респондентов) жаловались на пережитые бомбардировку и обстрелы, мысли о самоубийстве, перенесенные нападения и ограбления. В то же время, согласно опросу, веру в oкружающих чаще теряют молодые люди, нежели пожилые. 

Люди подстраиваются

Как рассказал "Сегодня" гендиректор КМИС Владимир Паниотто, уровень стресса у украинцев резко вырос в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе.

"Но начиная с 2016-го ситуация начала постепенно  улучшаться, — говорит Паниотто. — Например, если говорить об уровне бедности, в 2000 году 52% заявляли о нехватке денег на еду. В 2008 году, еще до финансового кризиса, этот показатель снизился до 12%. То есть Украина достаточно успешно боролась с бедностью. В 2013 году 9% людей заявляли о нехватке средств на питание, а после начала военного конфликта эта цифра снова подскочила до 20%. В 2016-м показатель стал снижаться. Сейчас он на уровне 10%. Это, кстати, довольно много. Но все же может говорить о том, что люди приспособились к новой ситуации и находят новые источники дохода".

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Мужчин — больше

Психологи подтверждают тенденции, отображенные в данном исследовании.

"В последние несколько лет стало больше обращений от людей. Кстати, среди обратившихся заметно больше стало мужчин, которые пытаются справиться с депрессией. Довольно часто обращаются и из-за душевных переживаний, связанных с состоянием здоровья", — рассказал нам вице-президент Национальной психологической ассоциации Виталий Климчук.      

Напомним, ранее стало известно, чего боятся и на что возлагают надежды украинцы. Оказалось, что в столице боятся роста цен, а на Галичине — полно­масштабной войны с Россией. 

Также эксперты рассказали, как бороться со стрессом на работе. Чтобы узнать подробнее, смотрите видео.

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Тег украинцы, соцопрос, стресс, стрессы

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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