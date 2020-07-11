Украинцы стали дольше жить: как выросла продолжительность жизни

Не секрет, что жителей Украины с каждым годом становится все меньше – смертность у нас почти все годы независимости превышает рождаемость. В этом году к учитываемым статистикой причинам смертности добавилась еще одна – смертность от коронавируса. Согласно последним данным Госслужбы статистики (за апрель 2020), от COVID-19 в Украине скончалось 252 человека, из них в апреле 243, в марте – 9. Вирус продолжает уносить жизни наших сограждан: по данным Минздрава, за май, июнь и 10 дней июля от COVID-19 умерли еще 1093 человека. Но намного больше людей умирают от "традиционных" болезней: сердечно-сосудистых, онкологических и других. Сайт "Сегодня" разобрался, от чего чаще всего украинцы уходят в мир иной и к чему готовиться в будущем.

Самое слабое звено – сердце

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Самой распространенной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения. Госстатистики подсчитала: за первые четыре месяца этого года из умерших 195 287 человек подавляющее большинство (133 560, или 68,3%) скончалось от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 92 141 (47% от общего количества) – от ишемической болезни сердца. То есть каждый второй украинец умирает от инфаркта или стенокардии.

На втором месте идут онкологические заболевания – 26 136 человек (13,4%, или каждый седьмой умерший), на третьем – болезнь органов пищеварения – 7840 (4%, или каждый 25-й), на четвертом – болезнь органов дыхания – 4345 (2,2%, или каждый 50-й). Замыкают печальную пятерку инфекционные и паразитарные болезни – 2659 случаев (1,3%, или каждый 77-й). В том числе с начала года 1168 человек умерло от туберкулеза (каждый 167-й) и 1124 от ВИЧ-инфекции (каждый 173-й).

Еще 6,1% смертей приходятся на другие заболевания – эндокринологические, психические, мочеполовой системы, кожные, при беременности и родах и т. д. Их от нескольких десятков до нескольких сотен случаев. Меньше всего смертей из-за осложнений беременности и родов – 13 за 4 месяца с начала года.

Оставшиеся 4,7% случаев приходятся на умерших не своей смертью – таких 9252 человека. Среди них больше всего самоубийц – 1860, или каждый пятый, случайно отравившихся – 1510 человек, или каждый шестой, в том числе алкоголем – 872 человека. Погибших в ДТП за треть года – 1116 человек, или каждый восьмой. Еще 485 человек были убиты, 472 погибли во время пожаров, 297 утонули.

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Если сравнить данные с мартом, то окажется, что за апрель смертность возросла. По причинам смертей динамика в процентах примерно одинаковая по всем из них (+30-31%), кроме смертей от болезней органов дыхания (+22%). Медики говорят, что последнее вызвано теплой погодой – умерло намного меньше людей от осложнений после гриппа и воспаления легких, чем зимой и ранней весной.

Сейчас средний возраст, до которого доживают украинцы, – 71 год 4 месяца. Это больше, чем было 5 лет назад (тогда в среднем было 69 лет 3 месяца). Но все равно на 8-10 лет ниже, чем в странах Европы. Но у наших мужчин и женщин продолжительность жизни намного отличается: соответственно, 66 лет 3 месяца и 76 лет 2 месяца, то есть женщины живут дольше почти на 10 лет. В Европе эта разница не превышает 5 лет в пользу женщин. Пять лет назад продолжительность жизни мужчины была 63 года 8 месяцев, женщин – 74 года 9 месяцев.

По словам научного сотрудника Института социологии НАН Украины Ольги Иващенко, наши мужчины живут меньше потому, что в молодом возрасте они больше подвержены травматизму, в том числе со смертельным исходом, а в пожилом возрасте они менее ответственно, чем женщины, относятся к своему здоровью, своевременно не обращаются к врачу.

Как в мире: богатых забирает рак, бедных – инфекции

Статистика причин смертности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отличается от украинской. ВОЗ учитывает 10 основных причин смертности на 100 тыс. населения. Главные четыре болезни человечества — это сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические заболевания легких, диабет, рак. То есть наши сограждане чаще всего болеют и умирают от тех же болезней, что и жители других стран Европы.

На первом месте в мире тоже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов – ежегодно от них умирают 20% людей от общего количества ушедших в мир иной. На втором месте идет смертность от заболевания органов дыхания – 10,4%. На третьем – сахарный диабет – 2,2% (у нас он всего 0,4%), но многие умирают от вызванных им сопутствующих заболеваний и учет идет по другим причинам смертности. От онкологических заболеваний в мире умирают 2%.

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Три четверти умерших приходятся на страны со средним и низким уровнем дохода. В богатых странах люди чаще всего умирают от болезней сердца, легких и онкологии, причем 70% – это люди старше 70 лет, лишь 1% приходится на детей в возрасте до 15 лет. В бедных странах умирают от инфекций: малярия, туберкулез, СПИД. 40% из них – дети до 15 лет и 20% – люди старше 70 лет. Примерно 1% людей в мире умирают из-за курения, являющегося скрытой причиной ишемии и рака легких.

Эксперты говорят, что низкая смертность в мире от рака вызвана тем, что в развитых странах он диагностируется на ранней стадии, поэтому в большинстве случаев от него излечиваются. Но заболеваемость им прогрессирует: по последним данным ВОЗ, с 2007 по 2017 год количество онкологических случаев в мире увеличилось на 33%. Ежегодно выявляют около 25 млн новых заболевших, умирает около 10 млн больных.

"Рост онкологических заболеваний – закономерный результат прогресса в медицине. Мы научились лечить или предупреждать множество инфекционных заболеваний. Ожидаемая продолжительность жизни существенно возросла, как и взаимное влияние человека и окружающей среды. Но люди остаются смертными, и на ведущее место среди причин смерти выходят онкологические заболевания", – говорит эксперт ВОЗ Станислав Отставнов.

Что будет дальше: "омоложение" болезней

По мнению украинских медиков, если украинцы не станут бережнее относиться к своему здоровью, их в ближайшие годы ждет дальнейший рост и "омоложение" болезней сердца. Остальные недуги останутся примерно на том же уровне, так как они менее связаны с ритмом жизни.

Соответственно, вырастет и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Причин этому две – старение населения и все ускоряющийся темп жизни молодых трудоспособных людей, чреватый стрессами, – говорит заведующий отделением одной из киевских больниц Владимир Кондрашов. – Больше всего на состояние здоровья людей влияют курение, за ним идут избыточный вес, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Это приводит к хроническим заболеваниям. Конечно, современный уровень медицины позволяет их лечить, но это влечет за собой долгие годы жизни со слабым здоровьем. Теперь люди примерно пятую часть жизни – это 15-20 лет – проводят в борьбе с болезнями. Эта тенденция, увы, будет нарастать".

Терапевт высшей категории с 40-летним стажем Эдуард Михайлов утверждает, что простуды будут одолевать людей так же, как и сейчас, и как 25 лет назад.

"Но сейчас многие не берут больничный, что нередко дает осложнения на сердце, это показывает и статистика. Участилось количество смертей от инфарктов и инсультов у 40-45-летних, прежде всего мужчин, топ-менеджеров. Они ведут здоровый образ жизни, но много работают и мало отдыхают, это нередко приводит к летальным случаям", – утверждает Михайлов.

А что с коронавирусом?

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И не последний вопрос – смертность от коронавируса. Пока в процентах от общего количества умерших она незначительна, за апрель это 0,1%. Но за июнь она может составить оценочно более 0,5%, а это уже серьезно.

Пока медики не могут прогнозировать, куда пойдет к концу года тренд роста числа заболевших в Украине – вверх или вниз. Но ученые-математики уже разработали математические модели сценариев заболевания COVID-19.

Так, специалисты Киевской школы экономики утверждают, что сейчас развитие эпидемии соответствует "желтому" сценарию, по которому можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии адаптивный карантин продлится весь год.

При этом остаются вероятными еще два сценария, говорится в презентации исследований КШЭ.

"Черный", соответствует 7000 умершим по состоянию на конец 2020 года. При этом карантин продлится и в следующем году.

"Желто-зеленый сценарий" – 2500 смертей на конец года. При таком сценарии вероятно полное снятие карантина с 1 августа. Но "желто-зеленый" сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты – масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

Тем временем Украина продолжает находиться в "красном" списке стран по заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, тысячи украинцев спасаются от жары на пляже, нарушая правила карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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