От гриппа уже умерли 45 человек – Минздрав

Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа

В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ.

От гриппа уже умерли 45 человек – Минздрав //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg 2019-03-06T11:15:00+02:00 Украина Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа

За прошедшую неделю, с 25 февраля по 03 марта 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

"За отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", – говорится в сообщении.

С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

Кроме того, в Украине свирепствует не только грипп, но и корь. С начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве. А 18 февраля в Киеве зафиксировали первую смерть от осложнений от кори.

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