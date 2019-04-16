От хобби к прибыльному делу: как заработать на рукоделии

Эксклюзивные вещи ручной работы популярны не только в Украине, но и за рубежом





Виктория Буш – бывший врач. Сегодня она – среди редких мастеров, которые изготавливают украшения в технике фриволите. Таких в Украине только 20. Вышивка и декор всегда были для Виктории любимым хобби, но пять лет назад она решила делать украшения. Купила несколько дисков с уроками, посетила с десяток мастер-классов и начала собственное дело.

А Светлана Пацалюк с подругой открыла мастерскую шляп. За 15 лет они не раз сворачивали дело: то клиентов не было, то денег не хватало. Но бизнесвумен советует учиться на ошибках. Сейчас за год Светлана продает более тысячи шляп. Среди ее клиентов – украинские дизайнеры, актеры и звезды шоу-бизнеса.

"Очень советую взять консультацию толкового бухгалтера, который вам расскажет основы ценообразования. Вы будет хорошо знать, сколько ваша продукция будет стоить", – советует Светлана.

Кроме того, на собственное дело надо собрать начальный капитал, договариваться с поставщиком об опте и отдавать предпочтение не импортной продукции, а отечественной. Мастера советуют для начала не тратить деньги на дорогие материалы и новые инструменты, если их можно арендовать. Также не нужно спешить с помещением для офиса, ведь эффективнее и быстрее продавать изделия на интернет-площадках.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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