От хобби к прибыльному делу: как заработать на рукоделии
Эксклюзивные вещи ручной работы популярны не только в Украине, но и за рубежом
Виктория Буш – бывший врач. Сегодня она – среди редких мастеров, которые изготавливают украшения в технике фриволите. Таких в Украине только 20. Вышивка и декор всегда были для Виктории любимым хобби, но пять лет назад она решила делать украшения. Купила несколько дисков с уроками, посетила с десяток мастер-классов и начала собственное дело.
А Светлана Пацалюк с подругой открыла мастерскую шляп. За 15 лет они не раз сворачивали дело: то клиентов не было, то денег не хватало. Но бизнесвумен советует учиться на ошибках. Сейчас за год Светлана продает более тысячи шляп. Среди ее клиентов – украинские дизайнеры, актеры и звезды шоу-бизнеса.
"Очень советую взять консультацию толкового бухгалтера, который вам расскажет основы ценообразования. Вы будет хорошо знать, сколько ваша продукция будет стоить", – советует Светлана.
Кроме того, на собственное дело надо собрать начальный капитал, договариваться с поставщиком об опте и отдавать предпочтение не импортной продукции, а отечественной. Мастера советуют для начала не тратить деньги на дорогие материалы и новые инструменты, если их можно арендовать. Также не нужно спешить с помещением для офиса, ведь эффективнее и быстрее продавать изделия на интернет-площадках.
Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.
Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.
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