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Инженер, директор и Герой Украины: кем был Алексей Порошенко

16 июня, 15:01

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Краткая биография отца пятого президента Украины

Во вторник, 16 июня, стало известно, что в возрасте 84 лет умер Алексей Порошенко – отец пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби", – сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Накануне в СМИ появилась, что у отца Порошенко случился инсульт. И именно поэтому Петр Порошенко не участвовал в заседании своей фракции.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Кем был Алексей Порошенко

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Алексей Иванович Порошенко родился 11 июня 1936 года в селе Сафьяны под Измаилом (в то время Румынское Королевство), где его предки обитали еще в первой трети XIX века.

В 1959 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве". После его окончания в 1959-1974 годах работал в городе Болград Одесской области главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

С 1974 года работал на Бендерском исследовательском экспериментально-ремонтном заводе в городе Бендеры в Молдавии, который возглавил в сентябре 1977 года. В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Петр.

В том же году стал заместителем генерального директора АО "Биржевой дом Украина" (генеральным директором был Петр Порошенко), а в 1993 году – заместителем генерального директора ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн" (концерн "Укрпроминвест"), который объединил более 50 предприятий. Генеральным директором "Укрпроминвеста" также являлся Петр Порошенко.

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В 1997 году в автокатастрофе погиб старший сын Михаил (род. 28 августа 1957-го), который был одним из основателей компании "Укрпроминвест". Похоронен в родовом склепе на Зверинецком кладбище Киева.

После того как Петр Порошенко в 1998 году был избран депутатом Верховной Рады Украины, именно Алексей Порошенко возглавил "Укрпроминвест".

В начале 2000 годов Алексей Порошенко с сыном Петром занялись сельским хозяйством. В частности, начали с возрождения Крыжопольского сахарного завода.

В 2006-2010 годах – депутат Винницкого областного совета от партии "Наша Украина". Член постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. На выборах в Винницкий областной совет 2010 года прошел по списку партии "Единство".

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В 2009 году получил звание "Герой Украины" за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Напомним, что в 2007 году отец Петра Порошенко уже попадал в больницу, тогда у него тоже был инсульт. Отмечалось, что он слишком много работал и здоровье дало сбой.

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умер биография Петр Порошенко Алексей Порошенко справка Сегодня

Источник: Сегодня

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