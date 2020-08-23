Политика, протест и доверие к власти: как менялись взгляды украинцев за годы независимости

24 августа Украина уже 29-й раз отмечает День Независимости. За эти практически три десятилетия произошло немало событий: менялись президенты, курсы валют, реалии и, конечно же, взгляды и ценности украинцев. Ежегодно Институт социологии НАН Украины проводит исследование о том, как меняются взгляды украинского общества, задавая вопросы об экономике, уровне жизни, надеждах и опасениях.

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Сайт "Сегодня" сравнил современные данные соцопросов с теми, которые были в 90-х годах, и рассказывает, что же изменилось за годы независимости.

Экономика

Мы нашли данные соцопросов начиная с 1994 года и заканчивая 2018 годом. Задавая вопрос о том, как респонденты оценивают современную экономическую ситуацию в стране, предлагалось поставить оценку от 0 до 10, где 0 – очень плохо, а 10 – очень хорошо.

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В 1994 году – 93,7% респондентов поставили тогдашней экономике оценку от 0 до 4 и только 1,9% остановились на твердых 10 баллах.

Уже в 2004 году оценку в диапазоне от 0 до 4 поставило 83,2% респондентов, а очень хорошей нашу экономику считало всего 0,3% украинцев. В 2018 году ситуация не сильно изменилась – 82,1% украинцев поставили состоянию экономики стабильно низкие баллы, и также всего 0,3% респондентов остановилось на 10 баллах.

Интересно отметить, что к возможности передачи в частную собственность (приватизации) земли в 1994 году негативно относились 26,8% украинцев, в 2004 году – 31,4%, а уже в 2018 году – 57,3% украинцев считали это не лучшей идеей.

Зато в 1994 году 38,5% украинцев считали, что нужно разрешить куплю-продажу земли (против было 44,4%), в 2005 году за эту идею выступили 24,8%, а против – 56,4%, а в 2018 году 22,6% респондентов было за, а 63,8% -против.

Политика

Судя по опросам, политическая ситуация не сильно интересует украинцев. Так, в 1994 году 27,2% ответили, что политика их не интересует вовсе, а 62,5% сказали, что в определенной мере им это интересно, в 2004 году не интересовала политика уже 20,8%, а в 2018 году – 28,8%. Количестве тех, кого политика сильно интересует, с 90-х годов находится на одном и том же уровне – от 9 до 10% в среднем. Правда, в 2014 году был настоящий всплеск – 21,2% украинцев ответило, что их сильно интересует политика.

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Что касается популярных политических течений, то здесь тоже есть свои лидеры. Так, основная масса украинцев отвечает, что они еще не определились с фаворитами (и это с 1992 года) или же не очень разбираются в направлениях. В 1994 году лидировала социалистическое и коммунистическое течения — за них было 10,7% и 10,3% соответственно. В 2004 году их стало поддерживать только больше людей – 11,1% и 14,4%. Правда, в то время еще 10,2% украинцев выступили за социал-демократическое направление. В 2014 году ситуация переломилась и в лидеры вырвалось национально-демократическое течение – 14,1% респондентов были за него. Но коммунистическое и социалистическое течения начали сдавать позиции только после 2017 г. В 2018 году за коммунистическое направление было 3,4% респондентов, за социалистическое – 7,3%, за социал-демократическое – 9,7%, а за национально-демократическое – 11,5%.

На вопрос о том, могут ли украинцы свободно высказывать свои политические взгляды, в 1994 году 14,7% ответили "нет", а 55,2% "да". В 2004 году цифры немного изменились – 21,1% и 54,9% соответственно. А в 2018 году 29,9% украинцев ответили, что не могут свободно высказываться о своих политических предпочтениях, а вот 49,8% сказали, что могут.

К слову, если в 1994 году только 24,7% респондентов ответили, что в Украине нет политических лидеров, которые могут эффективно руководить страной, в 2004 году стало 35,3% таких ответов, а в 2018 году – и вовсе 49,3%.

Внешняя политика

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В 2004 году 11,7% украинцев негативно относились к тому, что наша страна может вступить в Европейский Союз. Позитивно настроены были 47,9% респондентов. В 2018 году количество противников и сторонников немного изменилось – 23,6% против, но зато 47,9% по-прежнему за.

Что касается идеи о присоединении Украины к союзу России и Беларуси, в 2004 году негативно относились к этому 20,1% респондентов, а 62,8% были за. В 2018 году уже негативно были настроены 54,4% украинцев, а за такую идею выступали 22% респондентов.

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Социальный протест

В 1994 году на вопрос "если бы правительство Украины приняло решение, которое притесняет ваши законные права и интересы, могли бы вы сделать что-то против такого решения?" 65,1% респондентов ответили, что ничего не могли бы изменить, а 5,6% считали, что они могли бы что-то исправить. В 2004 г. 69% украинцев ответили, что ничего не смогли бы сделать, а позитивно оказались настроены всего 6,2% граждан. В 2018 году цифры изменились – 54,1% и 15,4% соответственно.

На вопрос о том, возможны ли сейчас массовые митинги, в 1998 году 40,1% украинцев сказали, что это маловероятно, в 2004 году так считали уже 56,5% респондентов, а в 2018-м – 42,4%. При этом в 1998 г. 35,4% ответили, что не пошли бы на митинг, если бы он был, а 35,2% – пошли бы. В 2004 г. это соотношение изменилось – 48,2% не пошли бы и 28% посетили бы. А в 2018 году на митинг могли бы сходить 29,1% украинцев, а не пошли бы – 45%.

В 1994 году 43,8% украинцев сказали, что нужно любой ценой сохранять в стране мир и покой (несмотря на материальные трудности и ухудшение условий жизни), в 2004 г. такого мнения придерживались 34,2% населения, а в 2019 году – 31,8%.

Уровень доверия

Зато украинцы начали больше доверять семье и родственникам. Если в 1994 году полностью доверяли 59,4% респондентов, в 2004 году – 60,4%, то в 2018 году – 63%.

А вот уровень доверия к духовенству и церквям в стране упал. В 1994 году 16,7% ответили, что полностью доверяют церквям, в 2004 году таких было 15,1%, а в 2018 году – 10,6%.

Что касается доверия к полиции, здесь тоже есть определенные изменения. Например в 1994 г. – совершенно не доверяли полиции 27,9%, а полностью доверяли 2,8%. В 2004 году цифры были точно такими же, а вот в 2018 году немного изменились – 28,6% и 1,1% соответственно.

Президентам украинцы начинают активно не доверять уже ближе к концу их каденции. А вот доверие к Верховной Раде за последние годы упало. В 1994 г. 29,1% полностью не доверяли Раде, а в 2018 году таких стало уже 43,4%. К слову, аналогичная ситуация и с доверием в Кабмину.

Социальное положение

В 1994 г. 62,4% украинцев были недовольны своим положением в социуме, а в 2018 году процент недовольных снизился до 45,5%. Также до сих пор большинство украинцев считает, что то, как складывается их жизнь, зависит не только от них, но и от внешних обстоятельств. В целом в 1994 году 48,7% украинцев были недовольны своей жизнью, а в 2018 г. – 44%. Процент тех, кто полностью доволен своей жизнью, за это время изменился с 2,5% до 3,3%.

В 90-х 51,8% украинцев ответили, что им не хватает здоровья, а 29,7% сказали, что здоровье у них отличное. В 2018 году цифры изменились – 37,1% здоровья все еще не хватает, а вот чувствуют себя здоровыми 43,6% респондентов.

Также в прошлом 46,8% украинцев жаловались на нехватку работы, 23,4% ответили, что работы достаточно. В 2018 году работы не хватало 38,3%, а все устраивало 36,1% респондентов.

Как мы видим, за годы независимости украинцы изменили свои идеологические взгляды, начали больше доверять семье и чувствовать себя здоровее. Хотя год назад результаты опросов показали, что народ стал гораздо позитивнее и впервые за семь лет украинцы почти не ждут негатива в будущем. Таковы результаты исследования компании Research & Branding Group.

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