От массажа до лечения сексуальных расстройств: что останется платным в больницах

Также заплатить придется за лечение бесплодия, стоматологию и протезирование

Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье / Фото: Pexels

В 2020 году в Украине стартует второй этап медицинской реформы. Она уже работает на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра. Теперь настала очередь специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи: бесплатными станут первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а также реимбурсация лекарственных средств.

Тем не менее, остается ряд процедур и услуг, оказывая которые, больницы могут брать деньги. Это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает — например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями). Стоимость таких услуг определяет само медицинское учреждение.

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Также среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.

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Деньги возьмут и за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.

Какие еще услуги в больницах платные:

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лечение заикания у взрослых;

консультирование и лечение пациентов с голосовыми расстройствами и заболеваниями голосового аппарата;

искусственное прерывание беременности, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям;

медосмотры для получения визы; профосмотры при принятии на работу и для получения водительского удостоверения; на ношение оружия и периодические профосмотры;

протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;

коррекция зрения при помощи очков и контактных линз;

стоматологическая помощь;

пребывание в стационаре родителей для присмотра за ребенком старше шести лет, если состояние больного ребенка не критическое;

санаторно-курортные услуги;

профилактические прививки перед выездом за границу;

прививки вне календаря профилактических прививок;

диагностика, профилактика и лечение в кабинетах нетрадиционной и народной медицины;

продажа компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;

выдача бланков личной медицинской книжки;

выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;

продажа радиофармпрепаратов.

Все перечисленные медуслуги платные не первый год, большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.

Подробнее о том, как будем платить врачам – в материале "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

Также с 1 апреля 2020 года будет вдвое увеличено финансирование программы "Доступные лекарства". Так, сегодняшняя редакция Реестра лекарственных средств от 15 августа 2019 года содержит 254 препарата, подлежащих реимбурсации, то есть возмещению (полному или частичному) для населения: 195 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 препаратов для лечения диабета второго типа, 14 препаратов для лечения бронхиальной астмы.

Но есть у реформы медицины и ряд сложностей. С чем они связаны, смотрите в нашем сюжете:

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