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От НАБУ сбежал "крестный отец контрабанды": Зеленский обещает подарок за поимку

26 ноября, 19:46

Президент лично сообщил о розыске опасного коррупционера

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Правоохранительные органы Украины разыскивают одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в причастности к организации контрабанды иномарок в страну.

Об этом 26 ноября на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", – заявил Зеленский.

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В связи с этим глава государства попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ по номеру 0 800 213200, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца.

"С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", – заинтриговал президент.

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Напомним, что в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Мы также писали, что в октябре в Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

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побег сбежал Владимир Зеленский НАБУ Вадим Альперин

Источник: Сегодня

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