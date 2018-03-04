"От ненависти и бешенства": в России объяснили, зачем Путин устроил "газовую войну" с Украиной

Разрыв газовых контрактов с Украиной на поставку и транзит газа связан с провалами планов Кремля по Украине. Россия пошла на этот шаг от ненависти и бешенства.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

На вопрос, почему Россия пошла на расторжение контрактов, он ответил: "От ненависти и бешенства. Кроме того, в Москве полагают, что это поможет с проектом "Северный поток".

"Я думаю, что для Украины это очень хороший момент. Если идет война и Украина воюет с российским агрессором, то чем раньше будут порваны с ним все экономические связи, тем будет лучше для победы", – рассказал Пионтковский.

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Он напомнил, что, начиная с 2014 года, у Кремля провалился не один план по Украине.

"А все, что делает Россия за последние годы, – это плохо для нее. Агрессией против Украины они себя загнали в угол. Вы же помните, какая была атмосфера в Москве весной и летом 2014 года. "Русский мир", "Новороссия" и 10-12 украинских областей под властью Кремля – все это провалилось. У Путина ведь был четкий расчет – развязать этническую войну русских против украинцев на территории Украины. Но это не сработало, поскольку подавляющее большинство русского населения Украины осталось верным украинскому государству. То есть стратегическое поражение Кремль потерпел еще летом 2014 года. Тогда все решилось. Они же везде пытались устраивать перевороты – в Харькове, Днепропетровске (нынешнем Днепре), Одессе. Но это нигде не сработало, кроме Донбасса", – напомнил эксперт.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.