От полиции в Украине сбежал основатель иностранной наркоимперии

Израильтянин Амос Дов Сильвера скрылся в аэропорту "Борисполь", как только прошел через металлоискатель

Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Правоохранительные органы Украины работают над поимкой основателя крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass, израильтянина Амоса Дов Сильвера.

Как сообщает Times of Israel, утром 16 августа после того, как Верховный суд Украины одобрил поданный израильскими властями запрос о выдаче преступника, Сильвер сбежал от украинских полицейских перед своей экстрадицией на родину.

По данным израильских СМИ, Сильвер скрылся в аэропорту "Борисполь" незадолго до посадки на самолет в Тель-Авив – сразу же после того, как с него сняли электронный браслет, чтобы мужчина мог пройти через металлоискатель. В последний раз его видели проходящим через отдел duty free.

"Данное лицо паспортный контроль в Международном аэропорту "Борисполь" не проходило, на линии паспортного контроля не появлялось и в каком месте исчезло – пограничникам неизвестно", – заявил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По данным израильского издания Haaretz, преступника должен был сопровождать сотрудник израильских правоохранительных органов, но офицер опоздал на рейс в Киев.

Израильские власти вменяют Амосу Дов Сильверу ряд преступлений, включая незаконный оборот и хранение наркотиков, препятствование правосудию, а также уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Напомним, ранее в этом году во Львовской области полицейские задержали гражданина Латвии, который больше года находился в международном розыске по подозрению в совершении серии краж.

Также мы писали об экстрадиции из Швейцарии гражданина Украины - бывший совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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