От Попасной – до Азова: военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса

Обстановка на востоке Украины продолжает усугубляться

Украиyские военные всегда дают боевикам адекватный ответ. Фото: Facebook

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать позиции передовых частей и подразделений Объединённых сил, а также населенные пункты вблизи линии разграничения. В течение прошлой недели – с 3 по 9 июня – количество обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупантов приблизилось к отметке 20 за сутки, а в отдельные дни — превышали ее.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе провокаций оккупанты используют автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, ручные и станковые гранатомёты, зенитные установки типа ЗУ-23-2, ПТРК, штатное вооружение БМП и БТРов.

Кроме того, возросло число обстрелов со стороны оккупантов с использованием запрещённых "Минском" тяжелых вооружений — 82-мм и 120-мм миномётов, 122-мм и 152-мм ствольной артиллерии, противотанковые орудия МТ-12 "Рапира". Зафиксированы минимум два случая использования 122-мм РСЗО типа БМ-21 "Град". Фактически оккупанты время от времени применяют на передовой весь спектр вооружения, кроме танков.

Основными участками огневой активности оккупантов были район Попасной-Первомайска, оба фланга Светлодарской дуги, район Горловки, северо-западных и западных окраин Донецка, окрестности Докучаевска и практически все Мариупольское направление — от Чермалыка/Павлополя до побережья в районе Широкино.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в сеть попало видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе .

Также сообщалось о серьезном обострении на Донбассе – противник бил 30 раз, ВСУ понесли тяжелые потери .

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