Скачок курса, проверка документов или отмена безвиза: что ждет украинцев после введения военного положения

В понедельник в 10 областях нашей страны ввели военное положение сроком на 30 дней. Причина: новый виток конфликта между Украиной и РФ. В воскресенье российские пограничники в Азовском море протаранили украинский рейдовый буксир, следовавший из Одессы в Мариуполь, открыли огонь, а потом задержали наши суда.

Рейдовый буксир "Яны Капу" и два артиллерийских катера ("Бердянск" и "Никополь") планово направлялись из одесского порта в морские ворота Мариуполя. В воскресенье около 4:00 "Бердянск" сообщил российским спецслужбам, что они собираются пройти через Керченский пролив. В Минобороны Украины говорят: ответа со стороны РФ никто так и не получил, хотя диспетчер порта "Керчь" сообщил российскому военному кораблю "Суздалец" о наших судах. К 9:30 пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский буксир, повредив главный двигатель и обшивку. Около полудня россияне подняли в воздух два ударных вертолета, а в Керченский пролив зашли морской тральщик и два пограничных катера. Проход пролива для украинских судов оказался заблокирован.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о возможной высадке десанта страны-агрессора. В 19:00 россияне потребовали сначала остановиться, а через полтора часа открыли огонь по украинским судам, несмотря на то, что те находились в международных водах. Был поврежден "Бердянск", а также ранен один из членов его команды.

Российские силы захватили все три корабля, а в пресс-службе ВСУ рассказали, что количество пострадавших увеличилось до шести человек. Вице-спикер ВР Ирина Геращенко добавила: двое из них — в тяжелом состоянии. Самому младшему из них всего 18 лет. На буксире и катерах несли службу 23 человека. На момент сдачи номера в печать у ВСУ не было информации об их состоянии. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что они находятся на территории Керчи.

В понедельник днем президент подал указ о введении военного положения сроком на два месяца на всей территории Украины, и его почти сразу поддержал профильный комитет ВР. А вот другим депутатам на его обсуждение и утверждение понадобилось гораздо больше времени — пять с половиной часов. Часть парламентариев обвиняла президента в желании таким образом перенести выборы, другие говорили о том, что "надо же как-то реагировать на агрессию и желание РФ захватить Азов". Многие призывали к компромиссу — ввести военное положение на один месяц в областях с прибрежной морской территорией.

В результате Петр Порошенко внес в Раду новый проект. Согласно нему, особый режим продлится 30 дней в 10 пограничных и прибережных областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях) и внутренних водах азовско-керченской акватории. В такой версии указ приняли с первой попытки 276 голосами "за". Кроме того, сразу же после одобрения проекта депутаты закрепили дату следующих президентских выборов — 31 марта 2019 года.

Одной из первых на агрессию РФ отреагировала посол США в ООН Никки Хейли — объявила об экстренном заседании Совбеза ООН, где будет обсуждаться конфликт. Оно проходило параллельно с дебатами в Раде. Присутствующие не поддержали повестку дня, предложенную РФ, и заседание закрыли. Представитель РФ обвинил украинские суда в нарушении "правил мирного прохода в территориальном море РФ". Но на втором заседании — уже по украинской повестке — большинство докладчиков осудили действия РФ и призвали Кремль немедленно прекратить агрессию.

Внешнеполитическая служба ЕС заявила:

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе возросла после инцидента. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, и призываем всех действовать с предельной сдержанностью".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию и требует немедленно освободить захваченные украинские военные корабли. А спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вовсе возмутился:

"Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли, экипажи и затем еще и обвинила Украину в провокации?!".

Политолог Тарас Березовец считает, что действия РФ могут вызвать новую волну санкций:

"Если администрация Трампа проявит твердость, то получит поддержку Конгресса. Это может быть началом дискуссии об отключении банковской системы РФ от Swift, введении санкций против участников проекта Nord Stream 2, расширении действующего санкционного списка и оборонной помощи Украине".

Протест: кидали дымовые шашки и сожгли флаг

Инцидент в Азовском море вызвал волну негодования среди жителей Украины в разных городах. Поздно вечером в воскресенье после призывов в соцсетях около ста человек пришли под здание посольства России в Киеве, принеся с собой шины. Их не зажгли, но в посольство полетели дымовые шашки, камни и яйца. Около здания дежурили полицейские — с ними протестующие вступили в потасовку. Позже стало известно, что в переулке, расположенном примерно в километре от посольства, загорелся автомобиль с дипломатическими номерами. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Тем же вечером здание консульства России в Харькове местные активисты закидали файерами и дымовыми шашками. Кроме этого протестующие сожгли российский флаг и автомобильные шины перед входом в консульство. Символом протеста против действий России стали бумажные кораблики, которые активисты оставили у входа в консульство.

В Одессе протесты под зданием консульства РФ начались вечером и продолжились утром в понедельник. На заборе вокруг здания были вывешены украинские флаги, протестующие пытались выломать двери в консульство, но были остановлены полицией. Позже неизвестные подорвали петарды возле здания и бросили за забор дымовую шашку. Кроме того, около 200 человек вчера утром собрались у штаба ВМС Украины в Одессе и выразили поддержку нашим морякам.

На Донбассе боевики попытались отвлечь внимание жителей от инцидента на Азове, объявив, что вечером в воскресенье украинская армия начала обстреливать Донецк из тяжелой артиллерии. Однако оставшиеся в городе дончане опровергли эту "информацию", сообщив, что на улицах города тихо.

Киев. Сожгли автомобиль с российскими дипномерами

Мобилизация: кого призовут

Один из самых обсуждаемых вопросов сейчас — будет ли проводиться всеобщая мобилизация из-за обострения ситуации в стране.

"Решение не предусматривает срочной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди", — заявил Петр Порошенко.

По его словам, уже поступили сотни обращений ветеранов боевых действий на Донбассе о готовности противостоять российской агрессии.

Напомним, военный резерв — это организованные по подобию регулярных войск части и подразделения, состоящие из военнослужащих-контрактников, предназначенные для доукомплектования регулярных вооруженных сил при мобилизации или военном положении. С середины марта 2014 года и до 2016 года в Украине было проведено шесть волн мобилизации, после чего на службу заступили солдаты-контрактники. В Минобороны уточняли, что при проведении двух последних волн мобилизации приоритет отдавали тем, кто имеет какую-либо воинскую специальность. Например, имеет опыт службы в артиллерийских или танковых войсках. После 2016 года не раз появлялись слухи о седьмой волне, но она так и не состоялась.

Безвиз с ЕС: есть ли угроза отмены

Введение военного положения не повлияет на безвизовый режим, который действует между Украиной и рядом других стран, в том числе с ЕС. Об этом "Сегодня" заявили в Госпогранслужбе Украины и уточнили, что согласно принятому на заседании СНБО решении, военное положение не повлияет на правила въезда/выезда граждан Украины за рубеж. То есть требовать предъявить военный билет не должны. При этом в Госпогранслужбе не исключают, что в случае введения военного положения могут измениться правила контроля в отношении възжающих в Украину граждан других стран:

"Возможны дополнительные мероприятия по досмотру въезжающих лиц для обеспечения безопасности граждан Украины".

Граница. Могут усилить контроль иностранцев. Фото: Г. Салай

Пенсии: будут ли задержки выплат

Введение военного положения никак не повлияет на выплату пенсий, зарплат и социальных платежей. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко написал в Facebook.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", — заявил Розенко.

Он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам.

Обещают не допустить сбоев. Фото: А. Яремчук

Могут проверять документы

В МВД также прокомментировали, чего ждать украинцам при военном положении.

"Люди должны с пониманием отнестись к проверке документов, например. Любой нормальный человек это понимает. Лично я хотел бы, чтобы были приняты определенные меры касательно контрпропаганды и других ограничений, — заявил в телеэфире советник главы МВД Зорян Шкиряк. — Это нормальная ситуация во время войны. Нужно понять, что четыре с половиной года Украина живет в состоянии войны и постоянной террористической угрозы. К сожалению, такие реалии современности".

В МВД говорят, что в целом военное положение не ущемит прав и свобод украинцев.

Полиция усилит патрули. Фото: А. Бойко

Доллар: скачок и обещания

Возможность введения военного положения уже ударила по гривне — вчера ее курс к доллару опустился сразу на 50 коп., в среднем до 28,42 грн/$. По словам финэкспертов, панику нагнетают спекулянты, отреагировавшие на резкое усиление спроса на наличку со стороны населения — в некоторых точках курс был 29 и даже 29,5 грн/$. Глава Нацбанка Яков Смолий на совещании с руководителями сорока крупнейших банков объявил, что регулятор гарантирует стабильность гривни за счет резервов и призвал банкиров наполнить банкоматы наличкой под завязку, обещая всем банкам выдать стабилизационные кредиты. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что паника скоро уляжется и курс вернется в район 28 грн/$. Также Пендзин привел информацию от МВФ о том, что ситуация никак не повлияет на получение обещанного транша в $2,5 млрд.

"Отказ МВФ предоставить транш означал бы дефолт, отказ от обязательств Украины по выплате, а это не устраивает ни одну из сторон, — сказал Пендзин. — Именно этим объясняется молниеносная реакция со стороны Фонда о том, что транш будет".

Курс уже подскочил. Фото: Н. Мамчур

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий и реакций на обострившийся конфликт в режиме онлайн: Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн.

А также сайт "Сегодня" внимательно следил за ситуацией с введением военного положения в Украине и описывал все детали в режиме реального времени: Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.