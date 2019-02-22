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От вакцин в Украине не умирают: Супрун развенчала "панические" слухи

Сегодня, 13:54

В Украине разгоняют панику, что якобы люди гибнут от вакцины после прививок

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
От вакцин в Украине не умирают: Супрун развенчала "панические" слухи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe2/64c/5c6fe264c68c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe2/64c/5c6fe264c68c1.jpg Украина В Украине разгоняют панику, что якобы люди гибнут от вакцины после прививок

Пока корь "косит" украинцев, в Украине находятся те, кто видит причину смерти именно в вакцине. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что причина смертельных случаев не в вакцинации.

"Статистические данные миллионов людей, которые собирались учеными после вакцинации, свидетельствуют – вакцины не убивают. Вакцины сохраняют жизнь", – написал она в Facebook.

Она призвала людей, которые критикуют вакцины, не распространять ложную информацию, так как сначала смертельный случай нужно тщательно проанализировать и исследовать. Глава ведомства привела в пример базу "осложнений" прививок в США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

"Система собирает данные о любых событиях в послевакцинальный период, так называемые неблагоприятные события. И здесь есть манипуляция, когда количество зарегистрированных случаев неблагоприятных событий после вакцинации антивакцинаторамы трактуется как количество "осложнений" и смертей. Анализ сообщений в VAERS не проявил никакой причинно-следственной связи между вакцинами и смертями или болезнями, которые были зафиксированы после проведения прививок. Самое главное – это осознать, что "после прививки" не означает "в результате прививки" (летальный случай). К сожалению, распространять слухи о возможных реакциях якобы из-за прививки проще, чем разобраться в ситуации. И мы получаем очередную волну паники еще результатам исследования", – объяснила Супрун.

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И.о. министра подтвердила, что есть факт 30 смертей от кори в Украине, однако ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости

"В Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, который не входит в ожидании для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация об этом случае передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной", – добавила она.

Напомним, только за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15 095 человек – 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019-го корью заболели 3379 человек – 1499 взрослых и 1880 детей. В Минздраве сообщили, какие регионы лидируют по заболеваемости.

Также мы писали о том, как во Франции создается вакцина от гриппа, которой прививают в Украине. Ежегодно, только по официальной статистике, в Украине гриппом болеют около 5 млн наших соотечественников. При этом уровень вакцинации у нас оставляет желать лучшего: в прошлом году сделали прививки лишь 0,5% от всего населения страны и около 1,3% — из группы риска (166 тыс. из 12,5 млн). Для сравнения: в Великобритании и Нидерландах привиты 70% из групп риска, в Португалии — 60—65%.

Недавно стало известно о первой смерти от кори в Киеве.

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Тег прививки, вакцина, корь, супрун

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