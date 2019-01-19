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От Волыни до Донбасса: множество украинцев окунулись в проруби на Крещение

Сегодня, 15:18

Праздник Крещения отметили по всей Украине

Крещенские купания в Киеве
Крещенские купания в Киеве. Фото: Игорь Рец, Сегодня
От Волыни до Донбасса: множество украинцев окунулись в проруби на Крещение //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/31c/2a9/5c431c2a904bd.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/31c/2a9/5c431c2a904bd.jpg Украина Праздник Крещения отметили по всей Украине

Праздник Крещения Господня, который традиционно отмечается купанием в проруби и освящением воды, отмечали украинцы по всей стране – от Волыни до Одессы и передовой на Донбассе.

Так, в Тернополе священники пришли на центральный водоканал и провели обряд освящения воды.

"Утром 19 января на водопроводных насосных станциях состоялся обряд освящения воды. Такую процедуру святые отцы проводят уже не первый год. Дело в том, что в областном центре живет немало людей старшего возраста. Не все могут покинуть дом, чтобы прийти в церковь и принести оттуда освященную воду", – заявил директор "Тернопольводоканала" Владимир Кузьма, передает "Укринформ".

В Ровно на обряд освящения воды сотни горожан пришли на Басов кут, где богослужение возглавил владыка Илларион, сообщает "ЧаРівне".

О том, как проходил праздник Крещения в Луцке рассказал в своих снимках фотограф Виктор Чухрай.

"2019.01.19. Доброго утра, Луцк. Христос крестился! В реке Иордане! И в Стыре!" – подписал он свои фото в Facebook.

А в Харькове обряд освящения воды состоялся на восьми источниках и водоемах города. Одним из наиболее популярных мест стал Саржин яр, в который пришли сотни харьковчан, а богослужение вел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, сообщили в пресс-службе городского совета.

А в Одессе зимние купания в честь Крещения прошли ночью на пляже "Золотой берег" на 16-й станции Фонтана – сотни горожан пришли, чтобы окунуться в освященную морскую воду и таким образом очиститься от грехов.

Все участники обряда, которые искупались в холодной воде, могли переодеться в теплых палатках и выпить горячего чаю из полевой кухни, передает "Думская".

А на Донбассе украинские бойцы морской пехоты, которые защищают украинцев на побережье Азовского моря, также отметили Крещение, окунувшись в море. Фотографиями с богослужения на передовой поделился в своем Facebook капеллан Андрей Зелинский.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".

Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.

Одесса, Харьков, Донбасс, Тернополь, Крещение, Луцк, ровно

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Сегодня

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