От Зеленского до Монатика: журнал "Фокус" опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

Влиятельные украинцы – это люди, которые отождествляют себя с Украиной, имеют большой авторитет в обществе

/ Фото: Сегодня

Журнал "Фокус" назвал 100 самых влиятельных украинцев 2019 года. Редакция составила список людей, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В их числе – политики, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели. Рейтинг этого года продолжил формат предыдущего: все участники списка распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера", "Кумиры".

Возглавил рейтинг президент Украины Владимир Зеленский. На втором месте – глава Офиса президента Андрей Богдан, замыкает тройку лидеров один из богатейших украинцев Игорь Коломойский.

Первая двадцатка выглядит так: президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский, премьер-министр Алексей Гончарук, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, владелец компании SCM Ринат Ахметов, первый помощник президента Сергей Шефир, основатель EastOne Group Виктор Пинчук, помощник президента Андрей Ермак, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь СНБО Александр Данилов, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министр обороны Андрей Загороднюк, мэр Киева Виталий Кличко, экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук, министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ Онуфрий (Березовский), предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Реклама

В этом году в сотню влиятельных попало куда больше культурных деятелей, чем в прошлые годы. К примеру, на 84-й позиции – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

В рейтинге также артисты Тина Кароль (85) и Олег Винник (89), боксер Василий Ломаченко (79) и теннисистка Элина Свитолина (87), популярный врач и блогер Евгений Комаровский (99-е место).

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

Напомним, по мнению редакции, влиятельные украинцы – это люди, которые отождествляют себя с Украиной, имеют большой вес в обществе и являются безусловными авторитетами для определенной многочисленной группы людей.

В этом году 61% участников рейтинга – политики и чиновники, 20% – женщины. 34% участников ТОП-100 моложе 40 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году были названы 100 самых влиятельных женщин Украины. Тогда в рейтинге появилось 20 новых участниц из шоу-бизнеса, спорта и медиа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама