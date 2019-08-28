От жары к свежести: украинцев ждут температурные кульбиты

В Украине в четверг, 29 августа, сохранится сухая и солнечная погода, однако холодный атмосферный фронт коснется северо-восточной части страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Север и Восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха – столбики термометров опустятся до +22...+26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской – даже и до +20 градусов", – написала Диденко.
В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – ожидается +25...+28 градусов. На Юге и Западе Украины будет теплее, в течение дня +28...+32 градуса.
Дождей, как не было, так и не будет.
В Киеве 29 августа немного посвежеет, однако будет комфортно: ближайшей ночью +14...+17 градусов, завтра днем +23...+25 градусов. На выходных, на грани лета и осени, 31 августа – 1 сентября, температура воздуха повысится снова к жаре практически везде в Украине.
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По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит в стране 7 сентября – в следующую субботу.
Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.
Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.
Также стихия наделала немало беды и в столице.
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