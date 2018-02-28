Отбирают дома, машины, землю: как разбираются с неплательщиками алиментов

Сегодня, 18:15

Некоторые мужчины только получают предупреждение о конфискации, как тут же находят деньги на содержание ребенка


Квартиры, машины и земельные участки конфискуют за неуплаченные алименты. После принятия нового закона, защищающего права детей, у исполнительной службы появилось больше полномочий. Родителям, которые более трех месяцев не платили алиментов, придется отдать долг имуществом.

"Задолженность по уплате алиментов у вас составляет 74 тыс. 722 грн", – так государственный исполнитель начинает работу с должником.

Петр должен платить алименты на двух сыновей, но не делает этого. Перед визитерами оправдывается, говорит, жена неожиданно для него подала на развод, когда был на заработках в России. По его мнению, с ним поступили несправедливо, ведь он все же помогал детям, и этого нигде не фиксировали. Петр говорит, что сейчас уже не работает, и более 70 тысяч долга для него – непосильная сумма. Поэтому исполнители вынуждены описать его имущество.

"Он фактически согласен на реализацию этого имущества и сам на это согласился, хотя у него это имущество является единственным", – сказала главный государственный исполнитель Перемышлянского отдела исполнительной службы Галина Жовнир.

Теперь дом и два земельных участка выставят на аукцион. Из полученной суммы вычтут алименты, остаток вернут должнику.

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За неуплату алиментов только во Львовской области в течение недели конфисковали имущества на 300 тыс. гривен.

"У нас есть более 2,5 тыс. человек, которые имеют задолженность более трех месяцев – это относительно них мы применяем аресты движимого и недвижимого имущества, если они не гасят задолженность. А также будем их привлекать к общественным работам. Если они не могут найти себе работу, значит мы им будем находить эту работу", – сказала начальник Главного управления юстиции во Львовской области Иванна Смачило.

За неуплату алиментов более шести месяцев, кроме конфискации имущества, запретят выезд за границу, ношение оружия и охоту. Могут изъять водительские права. В исполнительной службе рассказали, что подавляющее большинство мужчин, как только получают первое предупреждение о конфискации, находят деньги на алименты, даже если до этого не платили их годами.

Напомним, в декабре прошлого года Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Новые наказания будут применяться к должникам, которые не платили больше полугода.

Сайт "Сегодня" публиковал материал о том, подействуют ли на должников алиментов жесткие санкции. Почти 600 тыс. детей, которые живут в неполных семьях, сейчас не получают алименты.
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Источник:

"Сегодня"

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