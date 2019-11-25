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Отчет министра Оржеля и президентские премии детям-ученым: главные темы дня

25 ноября, 09:44

В понедельник, 25 ноября, СМИ будут следить за несколькими важными темами

/ Фото: Pixabay

Понедельник, 25 ноября, станет насыщенным событиями в политической и общественной жизни. Пресса будет следить сразу за несколькими важными темами, которые получат свое развитие.

Рабочая группа рассмотрит предложения Зеленского об изменения в пенсионный закон в части совершенствовании пенсионного обеспечения.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отчитается о главных достижениях за 2 месяца на должности, а также расскажет о планах работы ведомства до конца 2019 года и на последующие несколько лет.

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В Высшем антикоррупционном суде Украины с участием прокурора САП начнется судебное заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия.

Апелляционная палата Высшего Антикоррупционного суда рассмотрит апелляционную жалобу САП об изменении меры пресечения для директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад вручит стипендии президента Украины школьникам-ученым. В этом году выплаты, а это 2600 гривен ежемесячно, получат 270 детей. 47 лауреатов будут получать стипендию уже второй год подряд, также есть школьник, который борется за это денежное вознаграждение в четвертый раз.

В Страсбурге, как ожидается, 25-28 ноября депутаты Европейского парламента на пленарной сессии проведут финальное голосование по всему составу Еврокомиссии.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте в аналитическом материале на сайте "Сегодня".

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