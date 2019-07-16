Отчет Пристайко, заседание Совбеза ООН и "скифское золото": топ-темы дня
Во вторник, 16 июля, мировая и украинская пресса будет пристально следить за несколькими важными событиями
В течение дня во вторник, 16 июля, сразу несколько важных тем получат свое развитие. Мировая и украинская пресса будет следить за главными событиями в информпространстве.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко отчитается о результатах первой встречи советников лидеров "нормандской четверки", которая состоялась 12 июля.
Состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения украинского "языкового закона". Инициатор заседания – делегация России. Перед началом заседания ожидается совместное заявление стран ЕС.
Заседания по делам убийств и пыток на Евромайдане. В Святошинском райсуде Киева состоится заседание по делу экс-беркутовцев, а в Дарницком райсуде – заседание по делу Юрия Крысина.
Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о "скифском золоте", вывезенном из оккупированного Крыма.
В 20 украинских городах, в том числе и в Киеве, состоится акция по случаю вступления в действие Закона о государственном языке.
О том, какими были итоги понедельника, 15 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Отчет Пристайко, заседание Совбеза ООН и "скифское золото": топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд по делу Вышинского перенесли на конец недели
Заседание не состоялось, поскольку судьи находятся в совещательной комнате по другому делу
Ельченко напомнил генсеку ООН об Украине
Ельченко возмущен отсутствием реакции генсека ООН на ситуацию в Украине